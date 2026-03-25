Заради плодовите аромати: Катерици "пушат" вейп, бъркайки ги с храна ВИДЕО

Е, това вече звучи направо абсурдно.

Манията по електронните цигари е стигнала дотам, че изглежда дори катериците започват да се "пристрастяват" към вейпове.

Във видео, което се разпространява онлайн, се вижда сива катерица, кацнала върху ограда в Брикстън, Южен Лондон, която държи автоматично устройство за пушене, съобщава The Telegraph. Животното стиска устройството с лапите си и изглежда сякаш го гризе, напомняйки на механичната версия на прочутата нюйоркска хлебарка, засичана с цигара.

През октомври TikTok потребител публикува и видео от Филаделфия, в което катерица гризе нещо, приличащо на вейп.

Според експерти обаче катериците най-вероятно не са привлечени от никотина, а от сладките, плодови аромати, които излъчват устройствата.

"Преди се виждаха много изхвърлени фасове, но не помня катерици да тичат с тях. Напълно логично е да предположим, че вейпът би бил по-привлекателен от обикновен тютюнев продукт, който няма плодов аромат", казва Крейг Шътълуърт, експерт по червени катерици от Bangor University в Уелс.

Последиците обаче може да са също толкова опасни. По думите на специалиста животните могат неволно да поглъщат микропластмаса, докато гризат устройствата, а също така и никотин.

"В природата те не се срещат с никотин, така че, както при много други химикали, това е нещо, на което изобщо не бива да бъдат излагани", казва той.

Говорител на Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) определи случая като "ясно напомняне за опасността, която изхвърлените отпадъци представляват за дивите животни".

"Призоваваме хората да задържат боклука си, докато не се появи възможност той да бъде изхвърлен безопасно и отговорно", казаха от организацията, като отбелязаха, че преди въвеждането на забрана за продажба всяка седмица са били изхвърляни около пет милиона електронни цигари за еднократна употреба.

И това съвсем не е единичен случай. В блог от 2023 г. за организацията служителката по научните въпроси на RSPCA Иви Бътън описва случай с птица в Нова Зеландия, която е починала, след като е погълнала вейп, както и снимки на катерица в Уелс, опитваща се да зарови такова устройство.

"Знаем, че това вероятно е само върхът на айсберга, защото много инциденти с отпадъци остават незабелязани и недокладвани, особено когато става дума за диви животни", казва тя, цитирана от New York Times.

Според Бътън дивите животни не са единствените жертви. Тя посочва, че от 2017 г. насам Veterinary Poisons Information Service е получил 680 сигнала за инциденти с вейпове, свързани с домашни любимци, като 96% от тях са били с кучета.

"За съжаление има и случаи, при които домашни любимци са починали след поглъщане на течности от вейпове", пише тя.

Негативните ефекти при хората също често се подценяват. Макар да се рекламират като по-безопасна алтернатива на цигарите, електронните устройства се свързват с редица здравословни проблеми - от сърдечни заболявания и деменция до сериозни белодробни увреждания, като при някои тийнейджъри, пристрастени към вейпове, дори се стига до животозастрашаващ колапс на бял дроб.

Институции и огранизации от целия свят определят рязкото нарастване на употребата на вейпове сред младежите като "сериозна заплаха за общественото здраве".