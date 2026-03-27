Гърция ще увеличи минималната заплата на 950 евро

Правителството на Гърция се събира днес, за да обсъди ново повишение на минималната работна заплата в страната, предава Greek City Times. Към момента минималното заплащане в южната ни съседка е 880 евро на месец, но се предвижда то да стане 950 евро.

Това ще бъде шестото повишаване на минималната ставка от 2022 година насам. В случай, че бъде прието предложението новата минимална заплата ще влезе в сила от 1 април. Тя ще се отрази и на всички свързани с нея плащания, като майчински, социални помощи за безработица и обезщетенията за отпуск.

Поредното увеличаване на доходния минимум е свързан с повишената производителност на гръцката икономика. Административната мярка не се отразява и на безработицата, като тя остава в рамките на 7.7% - най-ниското равнище от 2008 година насам.

От правителството посочват, че увеличаването на МРЗ е част от пакет мерки за по-голяма разполагаемост на финансови средства у гръцките граждани. Те включват още частично намаляване на данъците, възможност за увеличаване на декларирания извънреден труд, а също така и намаляване с 5.4 на сто на вноските за социално осигуряване. Работещите в публичния сектор ще получат автоматично и увеличение на техните заплати.