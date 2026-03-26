Южна Корея влиза в нова ера с изтребителя KF-21

Южна Корея пусна първия изтребител KF-21 Boramae от поточната линия, отбелязвайки началото на масовото производство след 25-годишна програма за разработка. Korea Aerospace Industries разширява производствения си капацитет и планира увеличаване на годишните доставки, като същевременно подкрепя както вътрешните изисквания, така и експортните поръчки. Южна Корея пусна първия изтребител KF-21 Boramae от поточната линия, отбелязвайки началото на масовото производство на самолета, разработен в страната, пише Defence Express.

Церемонията се проведе в Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачон, провинция Южен Кьонсан, като на нея присъстваха президентът Лий Дже Мюнг, военни служители и представители на индустрията.

Програмата Boramae е позиционирана като стъпка към самостоятелна въздушна мощ и разширено участие на световния пазар на отбранителна техника.

Според южнокорейското правителство програмата KF-21 представлява кулминацията на 25-годишни усилия за разработка, включващи KAI, Hanwha Aerospace, Hanwha Systems, Военновъздушните сили и Агенцията за развитие на отбраната. Проектът е преминал от първоначалната си концепция през 2001 г. до първия прототип през 2021 г. и сега до серийно производство.

„Изтребител, който гордо стои пред вас, въплъщава дългогодишния стремеж за самостоятелна национална отбрана, който преследваме повече от половин век“, каза президентът Ли по време на церемонията.

Ли описа внедряването като „резултат от дълго пътуване, обхващащо 25 години, изградено върху потта и усилията на безброй хора“, добавяйки, че KF-21 „означава, че Корея е осигурила нова движеща сила, която да се конкурира уверено с водещите отбранителни държави в света“.

След церемонията Лий инспектира производствения завод на KAI с неподвижни крила. Производственото хале се простира на около 21 000 квадратни метра, приблизително колкото три футболни игрища, и се използва за производство на изтребители KF-21, както и на самолети FA-50 и T-50.

Според KAI, компанията изгражда капацитет за производство на повече от 50 самолета годишно. Главният изпълнителен директор Ким Чен-чул заяви, че фирмата планира да продължи инвестициите, за да подпомогне нарастващото търсене на износ и да поддържа производствения капацитет.

KAI заяви, че планира да достави общо 27 самолета тази година, включително осем изтребителя KF-21 и 19 леки бойни самолета FA-50. Компанията очаква доставките да се увеличат до 31 самолета през следващата година и до 47 през следващата година с увеличаване на мащаба на производството.

По време на посещението бяха показани експортни самолети в процес на сглобяване на производствената линия, включително изтребители FA-50 за Малайзия и Полша и самолети T-50 за Индонезия. Длъжностни лица заявиха, че самолетите напредват в производството съгласно договорните графици.

Лий беше информиран и за ключови системи, разработени в страната за KF-21, включително активния електронно сканиран радар, инфрачервената система за търсене и проследяване, електрооптичния насочващ подвес и интегрирания комплект за електронна война.

Президентът направи преглед на автоматизираните производствени процеси, предназначени да осигурят постоянно качество и ефективност на производството. Според KAI, автоматизираните системи се използват за подравняване и сглобяване на основни секции на самолета с висока прецизност.

Ким каза, че автоматизираната система за сглобяване на фюзелажа на компанията подравнява предните и задните секции въз основа на централния фюзелаж и ги съединява автоматично, постигайки прецизност в рамките на една хилядна от единицата.

След инспекцията Лий каза, че целият процес, от началото на производството до летателните операции,

е систематично организиран и изрази благодарност на инженерите и работниците, участващи в научноизследователската, развойната дейност и сглобяването.

На посещението присъстваха чуждестранни дипломати от множество страни, включително Обединеното кралство, Перу, Япония и Канада, които се запознаха с възможностите за производство на аерокосмическа техника на Южна Корея.

KF-21 Boramae е многоцелеви изтребител, интегриращ усъвършенствана авионика и сензорни системи, разработени в страната. Тези системи позволяват на самолета да открива, проследява и атакува цели, като същевременно поддържа ситуационна осведоменост в оспорвана среда.

Самолетът е предназначен да подобри бойните способности на Южна Корея за въздушен бой и да подпомогне модернизацията на нейния изтребителски флот. Програмата служи и като основа за разширяване на вътрешния аерокосмически опит и поддържане на дългосрочен производствен капацитет.