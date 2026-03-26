Непреки преговори САЩ – Иран: Пакистан предава съобщения

Mежду САЩ и Иран се провеждат непреки разговори чрез съобщения, предадени през Пакистан, като Турция и Египет също оказват подкрепа, заяви пакистанският външен министър Ишак Дар в публикация в Екс, цитирана от Ройтерс.

Пакистан продължава военните си операции срещу Афганистан след края на временното примирие, обявено за мюсюлманския празник Рамазан Байрам, добави говорителят на външното министерство на страната.

Военните действия между съюзниците, превърнали се в съперници, започнаха миналия месец. Според данни от Кабул повече от 400 души са загинали в резултат от пакистански въздушен удар върху център за рехабилитация в столицата на Афганистан миналата седмица, преди временното прекратяване на военните действия.

Пакистан отрече изявлението на талибаните относно удара като посочи, че той е бил "прецизно насочен срещу военни обекти и инфраструктура за подкрепа на терористи".

(БТА)