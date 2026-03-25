Американската армия купува дронове P550, какво могат те?

Армията на Съединените щати възложи на AV договор за производство на дронове за разузнаване с голям обсег P550 чрез основното споразумение за поръчка на UAS Marketplace. Поръчката има за цел да осигури на командирите на батальони по-бърз достъп до възможности за разузнаване и наблюдение, като същевременно намали сроковете за придобиване до дни, пише Defence Express.

Системите бяха закупени чрез основното споразумение за поръчка на Unmanned Aircraft Systems Marketplace, механизъм за договаряне, предназначен да ускори сроковете за придобиване.

Длъжностни лица заявиха, че програмата е предназначена да предостави на командирите инструменти за органично разузнаване, наблюдение и привличане на цели, като същевременно поддържа дистанция от потенциални заплахи на бойното поле.

Според Службата за проекти за безпилотни летателни системи на армията, системите за разузнаване с голям обсег P550 са проектирани да подобрят ситуационната осведоменост на командирите на маневрени батальони. Службата заяви, че системите поддържат разузнавателни мисии, идентифициране на цели и наблюдение на бойното поле в реално време в сложни оперативни среди.

Договорът е издаден съгласно Споразумението за основна поръчка на UAS Marketplace, което позволява на армията да закупува безпилотни системи чрез рационализиран процес. Както е описано от службата, рамката на пазара намалява сроковете за обществени поръчки от традиционните цикли на придобиване до няколко дни, което позволява по-бързо предоставяне на нови възможности на разположените подразделения.

„Тази награда е доказателство за ангажимента на армията към бързо и гъвкаво придобиване“, каза полк. Даниел Медалия, ръководител на проекта за безпилотни летателни системи. „UAS Marketplace намалява традиционните, дълги срокове за обществени поръчки до няколко дни. Това ни позволява да предоставим най-модерните възможности на нашите войници с бързината на необходимостта, като гарантираме, че те са оборудвани да посрещнат настоящите и бъдещите предизвикателства.“

Армията заяви, че обществената поръчка е част от текущата модернизация на портфолиото

от тактически безпилотни летателни системи. Фокусът е върху системите за разполагане, които могат да работят в оспорвана среда, където сухопътните сили изискват навременно разузнаване и намалено излагане на заплахи.

AV, избраният за наградата изпълнител, произвежда многодоменни роботизирани системи за клиенти в областта на отбраната и правителството. Платформата P550 на компанията е част от по-широко портфолио от безпилотни системи, предназначени да осигуряват събиране на разузнавателна информация и да поддържат редица мисии, включително разузнаване и наблюдение.

Дроновете за разузнаване с голям обсег, като P550, са предназначени да разширят обхвата на наземните подразделения отвъд наблюдението в пряка видимост. Тези системи обикновено предоставят видео на живо, сензорни данни и проследяване на цели, което позволява на командирите да оценяват терена, да наблюдават движението на врага и да координират операции без директен контакт.

Използването на органични системи с дронове на ниво батальон намалява зависимостта от ресурси от по-висок ешелон и съкращава времето, необходимо за събиране и действие въз основа на разузнавателна информация. Това е особено важно в бързо движещи се или оспорвани среди, където забавянето на информацията може да повлияе на вземането на решения и защитата на силите.

Акцентът на армията върху бързото придобиване чрез UAS Marketplace отразява по-широка промяна към по-гъвкави модели за обществени поръчки. Чрез използване на предварително установени споразумения с индустриални партньори, службата може да въведе нови технологии по-бързо, отколкото чрез традиционните многогодишни програми за придобиване.