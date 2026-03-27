Таван на цените на горивата в Албания

Делина Ибрахимай, министър на икономиката в Албания, съобщи, че в страната се въвежда таван на цените на горивата, като за продажбата на дребно цената за литър гориво не трябва да надвишава 203 албански леки (2,11 евро), а за търговията на едро – не повече от 191 леки на литър (1,98 авро), предаде АТА.

“Ситуацията, през която преминаваме, не е обичайна, затова решенията, които вземаме, идват в отговор на развитието на вътрешната икономика, но също така и на движенията на международните пазари“, каза Ибрахимай.

Министърът допълни, че компетентните институции постоянно наблюдават работата на фондовите борси, за да могат да реагират възможно най-бързо. / БТА