Германски министър: САЩ и Иран планират директна среща

Двете страни са имали вече непреки преговори

27.03.2026 | 11:45 ч. 7
Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че САЩ и Иран са имали непреки преговори и че представители на двете страни планират да се срещнат скоро в Пакистан, предаде Ройтерс.

"Според информацията, с която разполагам, е имало непреки контакти и е извършена подготовка за директна среща", която би могла да се състои скоро в Пакистан, каза Вадефул пред радио "Дойчландфунк".

Свързани статии

Според него, както изглежда, изходните позиции на Вашингтон и Техеран вече са обменени писмено чрез посредници, посочва сп. "Шпигел". Това е положителен знак, коментира Вадефул и наблегна на важното значение на самия факт, че двете страни в конфликта разговарят. 
(БТА)

 

