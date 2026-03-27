Стуб предупреждава: Войната с Иран заплашва с глобална рецесия

Финландският президент Александър Стуб казва, че вярва, че приятелите му могат да се справят с това, което той нарича "сурова любов“.

Така че един от големите оптимисти в Европа не крие необичайно мрачната си оценка за това накъде отива света президентството на партньора му по голф Доналд Тръмп.

Войната в Иран, каза той в ексклузивно интервю, рискува да предизвика "самонанесена глобална рецесия“, която може да има по-тежки последици за икономиката от пандемията от коронавирус. А тъй като мирните преговори за Украйна изглеждат безкрайно блокирани, сега в Европа и Близкия изток бушуват конфликти.

Стуб просто не иска да го нарича Трета световна война "все още“.

Като лидер на ЕС с може би най-добрите лични отношения с Тръмп и сам по себе си авторитет по международните въпроси, финландският президент е влиятелен глас във време на умножаващи се кризи.

В разговор с Politico от модерния си президентски апартамент в Хелзинки, Стуб каза, че експерт, на когото има доверие, го е предупредил, че икономическото въздействие на войната с Иран "може да бъде по-лошо от COVID“. Светът, твърди той, трябва да се вслуша.

"Мисля, че сега сме в ситуация, в която това може да се окаже самопричинена глобална рецесия. Това ви показва какво се случва, когато действате извън рамките на международните правила и норми", казва Стуб.

Едно нещо, което конфликтът в Близкия изток вече демонстрира, е колко взаимосвързани са държавите и веригите за доставки с енергийните пазари и геополитиката. "Всичко е свързано с всичко: цената на петрола с цената на газа, с цената на храните, с цената на торовете, с цената на фармацевтичните продукти, списъкът продължава.“

Ето защо, според Стуб, "транзакционният“ подход на администрацията на Тръмп към външната политика, "Америка на първо място“, няма да проработи.

"Дипломацията рядко е транзакция“, на мнение е финландкият президент. "Искам да кажа, интересът може да бъде транзакционен, но дори и тогава трябва да се намери взаимен интерес. И това, което виждаме сега, е упадъкът на международните институции или правила точно в момент от историята, когато имаме нужда от тях повече от всякога – независимо дали става въпрос за решаване на конфликти, решаване на изменението на климата, решаване на етични проблеми, свързани с изкуствения интелект или биотехнологиите, решаване на развитието".

Стуб има по-голямо основание от повечето европейски лидери да знае какво може да направи Тръмп. Миналата есен той правилно предсказа, че Тръмп ще удари руския президент Владимир Путин с "голяма тояга“, докато мнозина бяха скептични. Няколко седмици по-късно последваха сурови санкции на САЩ върху износа на руски петрол.

Но сега Тръмп облекчи тези санкции, за да смекчи въздействието на войната с Иран върху цените на горивата – хвърляйки спасителен пояс за напрегнатата икономика на Русия в продължаващата инвазия на страната в Украйна.

Притеснява ли се Стуб, че Тръмп губи интерес и може да се откаже от обещанието си да сложи край на войната в Украйна?

"Искам да кажа, надявам се, че не. В момента е много зает с Иран. По разбираеми причини войната в Иран отнема много кислород от случващото се в Украйна. Според мен мирните преговори сега са в застой.“ След три кръга преговори с участието на представители на Вашингтон, Киев и Москва, не е планиран нито един в близко бъдеще. Това може да се дължи на Иран или може да се дължи на факта, че са стигнали до края на пътя", на мнение е финландецът.

Разривът на Запада

Светът се промени през първите три месеца на 2026 г. И Стуб промени анализа си, за да му съответства. Само преди няколко месеца той публикува книга, в която твърди, че "глобалният Запад“ – Европа и Америка – ще пазят ценностите на либералния световен ред. Но Америка на Тръмп, според него, не е заинтересована.

"Вероятно виждаме не разрив, а разрив в трансатлантическото партньорство“, каза той и добавя: "Така че глобалният Север поема ролята на защитаващ либералния световен ред, докато глобалният Запад се превръща в САЩ, които са по-транзакционни. Това е просто реалност".

Верен на финландската култура на устойчивост и упоритост, Стуб няма да се откаже напълно от Америка, нито ще каже, че НАТО върви към разпад, въпреки заплахите на Тръмп да не защитава европейските държави, които не си плащат за отбрана.

Може би той черпи сила от метода, който използва, за да издържи на трасето, когато бяга, кара колело или плува в балтийския студ.

"Всеки, който се занимава със спортове за издръжливост, разбира, че 20 процента от тренировките ви са трудни, 80 процента са лесни - така максимизирате представянето си“, каза той. „Трябва да се движите лесно, за да се движите здраво", завършва Стуб.