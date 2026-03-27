Тръмп отпусна още 10 дни на Иран, за да отвори Ормузкия проток

Доналд Тръмп обмисля разполагането на 10 хиляди допълнителни сухопътни войски в Близкия изток, за да даде на Вашингтон повече военни възможности, докато президентът търси мирни преговори с Техеран.

Републиканецът многократно е настоявал за стратегия "мир чрез сила“ във външната си политика. На фона на това Тръмп даде на Иран нови допълнителни 10 дни преди заплахата си да унищожи енергийните им центрове, освен ако Техеран не отвори отново Ормузкия проток.

Допълнителните войски вероятно ще бъдат изпратени в американска военна база в близост до иранския остров Харг, а Тръмп заплаши да конфискува енергийните му активи.

Служители на Министерството на отбраната, запознати с планирането, заявиха пред The ​​Wall Street Journal, че разполагането вероятно ще включва пехота и бронирани машини.

Вече около 5000 морски пехотинци и няколко хиляди парашутисти от 82-ра въздушно-десантна дивизия са изпратени в Близкия изток, за да подсилят отбраната.

Войските са предназначени да осигурят на Тръмп предимство, докато неговите пратеници преговарят за мирно споразумение.

Говорителят на Белия дом Анна Кели заяви, че все още не е взето решение относно сухопътните войски.

"Всички съобщения относно разполагането на войски ще дойдат от Министерството на войната“, каза тя. "Както казахме, президентът Тръмп винаги разполага с всички военни опции", добави говорителят.

Остров Харг под прицел

Една от възможните роли на САЩ може да бъде потенциалното превземане на остров Харг, ключова цел за САЩ от началото на войната преди месец. Известен още като Забраненият остров, този участък земя на 16 мили от бреговете на Иран е основният център на Ислямската република за износ на петрол.

Чрез нахлуването му и завземането на контрола над терминала, резервоарите за съхранение и тръбопровода му, САЩ биха могли да спрат потока от пари, които подкрепят икономиката на Техеран и финансират армията му.

Харг обработва 90% от добива на петрол на Иран, до 1,5 милиона барела на ден. Островът разполага с пристанище за дълбоководни танкери, летище и множество военни съоръжения, включително радарната станция Матла ул Фаджр.

Въпреки силните бомбардировки на острова миналата седмица, американските военновъздушни сили досега са избягвали да ударят петролната му инфраструктура.

Около 20 хиляди петролни работници са разположени там под охраната на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC) и тези цивилни вероятно ще бъдат използвани като човешки щитове.

Атаката срещу Харг може да дойде от две посоки: по море през Персийския залив от Обединените арабски емирства (ОАЕ), вместо да преминава през Ормузкия проток; или по въздух, със сили, изстреляни от самолетоносача USS Abraham Lincoln в Арабско море, както и от бази в ОАЕ.

Тръмп първо обяви петдневна пауза на американските удари, насочени към енергийния сектор на Иран, в ранните часове на понеделник и оттогава представи на режима 15-точков мирен план.

Техеран отхвърли условията и обеща да продължи бойните действия, което доведе до рязко покачване на цените на петрола, след като те се сринаха в началото на седмицата.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред държавните медии, че обменът между двете страни чрез медиатори не означава "преговори със САЩ“.

Преговори в Пакистан

Тръмп обмисля разполагането на сухопътни войски, докато дипломатическите му пратеници работят през Пакистан, за да договорят споразумение за прекратяване на продължаващия конфликт.

В четвъртък Тръмп обяви, че ще се въздържи от бомбардировките върху енергийната инфраструктура на Иран поне до началото на април, след като удължи крайния срок на Техеран за договаряне на сделка с десет дни.

Удължаването на временното прекратяване на огъня върху производството на енергия от Иран позволява на САЩ и Иран да продължат преговорите за прекратяване на войната, която вече е в четвъртата си седмица.

Специалният пратеник Стив Уиткоф потвърди в четвъртък, че разговорите, проведени заедно с Джаред Кушнер и техните ирански колеги, са били ползотворни.

"Мога да ви съобщя днес, че ние, заедно с вашия екип по външна политика, представихме списък с действия от 15 точки, който формира рамката за мирно споразумение“, каза Тръмп на заседанието на кабинета в четвъртък.

"Това беше разпространено чрез пакистанското правителство, действащо като посредник. Това доведе до силни и позитивни послания и разговори", добави президентът.

Иранският режим засили натиска върху Вашингтон, дори докато преговорите напредват, като публично потвърди продължаващото си търсене на ядрено оръжие.

Безмилостните американско-израелски удари убедиха режима, че няма какво да спечели, като се въздържа от изграждането на бомба, съобщиха източници пред Ройтерс.

Държавната телевизия излъчи сегмент по-рано този месец, в който консервативният коментатор Насер Тораби каза, че иранската общественост изисква действия: "Трябва да действаме, за да изградим ядрено оръжие. Или го изграждаме, или го придобиваме.“

Вчера държавните медии на Иран твърдяха, че над милион войници са мобилизирани в подготовка за потенциално сухопътно нахлуване на САЩ за повторно отваряне на Ормузкия проток.

Техеран може дори да е затегнал контрола си върху решаващия Ормузки проток. Възможно е да създава нещо като "платена такса“ за танкери, за да преминават през тесния воден път, през който обикновено преминава една пета от световния петрол от Персийския залив към клиенти по целия свят.

Заплахите от Техеран идват в момент, когато американските военни, според съобщенията, планират "последен удар“, за да унищожат остатъците от ислямския режим, заплаха, която може да включва американски сухопътни войски в Иран в комбинация с опустошителни бомбардировки.

"Тръмп е с отворена ръка за сделка, а другата е юмрук, чакащ да те удари в ш******о лице“, каза помощник на президента пред Axios.

Президентът е казал на членовете на вътрешния си кръг, че е готов да дръпне спусъка за пълномащабно нахлуване, ако Техеран продължи да отблъсква дипломатическите му предложения.