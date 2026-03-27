Напрегнат разговор между Нетаняху и Ванс, вицепрезидентът крещял

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е провел напрегнат телефонен с премиерът на Израел Бенямин Нетаняху, обвинявайки израелския лидер в прекален оптимизъм относно шансовете за смяна на режима в Иран. Разговорът се е състоял преди дни, а вицепрезидентът е казал на Нетаняху, че много от прогнозите му за войната, които е продал на Доналд Тръмп, не са се сбъднали.

Въпреки убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, твърдолинейните фракции затегнаха хватката си на власт и режимът остава твърдо под контрол.

"Преди войната Биби наистина обясни на президента сякаш всичко е много лесно и смяната на реима е много по-вероятно, отколкото се предполага. Вицепрезидентът Ванс е бил ясен по отношение на някои от тези изявления“, каза източник пред Axios.

Ванс, който според съобщенията е съветвал Тръмп да не воюва с Иран, е бил назначен от президента, за да помогне за воденето на преговорите за прекратяване на конфликта.

Ден след разговора на Ванс с Нетаняху, дясно израелско информационно издание, собственост на донора от Републиканската партия Мириам Аделсън, съобщи, че вицепрезидентът е крещял на Нетаняху заради насилието на израелските заселници срещу палестинци на Западния бряг.

Служители на Белия дом, които определиха историята като невярна, започнаха да подозират, че израелци са я подхвърлили, за да се опитат да очернят Ванс.

Израелски служител отрече, че Нетаняху е подхвърлил историята и каза, че офисът му е издал пълно отричане, когато репортери са се обърнали към него.

От офиса на вицепрезидента в Белия дом отказват коментар по темата.

Ванс участва активно в дипломацията с Иран през последните няколко дни, тъй като Тръмп се стреми да сложи край на конфликта през следващите седмици.

В четвъртък вицепрезидентът се срещна с висши служители на ОАЕ, както и с премиера на Катар, на срещи, фокусирани върху прекратяването на войната и предоставянето на помощ на съюзниците от Персийския залив.

Миналия уикенд Белият дом предложи на чуждестранни дипломати Ванс да ръководи американска делегация за мирни преговори на високо ниво с Иран.

Белият дом каза на пакистанските, египетските и турските медиатори да кажат на иранците, че готовността им Ванс да води преговорите е доказателство, че Тръмп е сериозен.

В четвъртък Тръмп удължи крайния си срок да не се нанасят удари по иранските енергийни централи, като написа в Truth Social: "Съгласно искането на иранското правителство, моля, нека това изявление служи като знак, че спирам периода на унищожаване на енергийните централи с 10 дни до понеделник, 6 април 2026 г., в 20:00 ч. източно време. Преговорите продължават и въпреки погрешните твърдения за противното от медиите за фалшиви новини и други, те вървят много добре".

Планът от 15 точки, моделиран по споразумението на Тръмп за Газа, ще изисква от Иран да демонтира всички ядрени и далекобойни ракети, да отвори Ормузкия проток и да се откаже от прокси терористичните групировки.

Но иранската държавна телевизия в сряда заяви, че режимът е отхвърлил предложението за прекратяване на огъня. Вместо това Техеран изисква затваряне на всички американски бази в Персийския залив, репарации и прекратяване на израелските военни удари срещу Хизбула в Ливан.

Техеран също така се стреми да постави под свой контрол пролива - точка, през която преминава приблизително една пета от световния петрол, което му позволява да начислява транзитни такси на преминаващите кораби, подобно на това, което Египет прави със Суецкия канал.