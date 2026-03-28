BGONAIR Live
Руска атака срещу Одеса, евакуираха родилен дом

Най-малко 10 души са пострадали при атаката

28.03.2026 | 07:21 ч. Обновена: 28.03.2026 | 07:21 ч.
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Поне 10 души, сред които и едно дете, са пострадали след масирана руска атака в Одеса, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в канала си в Телеграм. 

Нансени са щети на родилен дом, като персоналът и пациентите са евакуирани. 

В Приморски район са регистрирани и щети на три сгради на общообразователни заведения.  В Хаджебейски район е ударена многоетажна сграда, няма пострадали. 

На терен работят аварийни и комунални служби, а оперативните щабове оказват помощ на жителите. 

