Руска атака срещу Одеса, евакуираха родилен дом

Поне 10 души, сред които и едно дете, са пострадали след масирана руска атака в Одеса, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в канала си в Телеграм.

Нансени са щети на родилен дом, като персоналът и пациентите са евакуирани.

В Приморски район са регистрирани и щети на три сгради на общообразователни заведения. В Хаджебейски район е ударена многоетажна сграда, няма пострадали.

На терен работят аварийни и комунални служби, а оперативните щабове оказват помощ на жителите.