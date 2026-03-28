Руска атака срещу Одеса, евакуираха родилен дом

Поне 10 души, сред които и едно дете, са пострадали след масирана руска атака в Одеса, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в канала си в Телеграм.
Нансени са щети на родилен дом, като персоналът и пациентите са евакуирани.
В Приморски район са регистрирани и щети на три сгради на общообразователни заведения. В Хаджебейски район е ударена многоетажна сграда, няма пострадали.
На терен работят аварийни и комунални служби, а оперативните щабове оказват помощ на жителите.