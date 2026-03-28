Тръмп и Мерц се захапаха словесно

Германският канцлер Фридрих Мерц остро разкритикува вчера американския президент Доналд Тръмп за поведението му във връзка с конфликта в Иран, като заяви, че действията на Тръмп представляват "огромна ескалация", а не опит за прекратяване на военните действия, предаде ДПА. В четвъртък Тръмп критикува Германия за това, че не е помогнала за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток, ключов маршрут за търговията с петрол. Тръмп подчерта, че намира за "неуместно" германски представители да казват, че конфликтът в Иран не е тяхна война.

"Това, което Тръмп прави в момента, не представлява деескалация и намиране на мирно решение, а огромна ескалация с неясен изход", Заяви Мерц и допълни, че се съмнява, че може да бъде постигната промяна в ръководството на Иран.

"Дали смяната на режима наистина е целта? Ако това е целта, не мисля, че ще я постигнат. Това в миналото най-често се е проваляло", подчерта той.

Американският президент Доналд Тръмп на свой ред разкритикува германския канцлер Фридрих Мерц.

Снощи Тръмп ПАК порица Германия за липсата на подкрепа за Вашингтон в обезапасяването на Ормузкия проток.

По време на речта си на форум в Маями, Флорида, Тръмп първо нападна съюзниците в НАТО, след което се спря конкретно на Германия.

"Фридрих, канцлерът на Германия, каза "Това не е нашата война". В Украйна не е нашата война, но ние помагаме (на украинците)", заяви президентът на САЩ.