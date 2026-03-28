BGONAIR Live

Иран атакува и нанесе щети на международното летище на Кувейт

Атаката е била с дронове

28.03.2026 | 11:35 ч. Обновена: 28.03.2026 | 11:36 ч. 1
Снимка: IstockPhoto

Снимка: IstockPhoto

Международното летище на Кувейт беше подложено на иранско нападение с дронове.

Нанесени са "значителни" щети на летищна радарна система.

Атаката е била масирана.

Засега няма данни за пострадали, информира кувейтската гражданска авиация.

Това е поредният удар срещу стратегическа инфраструктура в региона на фона на ескалиращото напрежение между Иран и съюзниците на САЩ в Персийския залив.

Вчера сутринта властите на Кувейт обявиха, че Иран е атакувал главното търговско пристанище на страната - "Шувайх", а часове след това последва нова атака срещу друго пристанище в страната.

"Шувайх" се счита за най-важния морски център на страната за търговия, съхранение и дистрибуция на стоки. Пристанището разполага с 21 кея.

