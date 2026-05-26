Доц. Иванов: Все нов министър идва с идеята за промени в МВР

Вътрешният министър Иван Демерджиев призова за спешна реформа и прочистване на МВР. Скандалите около течове, чадъри и зависимости отново поставят под съмнение доверието в службите.

Според бившият зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов констатацията на новия министър не е нищо ново. “МВР има къса институционална памет, ако се разровят документите от 10-15 г., ще се намерят стратегии за противодействие на корупцията, писани програмни документи от експерти, има много решения, но потъват в архива”.

Структурни промени

По думите му всеки нов министър идва с идеята да промени нещо и започва със структурата в МВР, където има дефекти, но по-големият проблем са хората. "Тези хора трябва да са спокойни, ако започнеш със заявка за закриване, преструктуриране, прочистване на гнили ябълки - тази система се втърдява. Хората, които трябва да участват активно в реформата, ще се чувстват застрашени", убеден е доц. Иванов.

Пред Bulgaria ON AIR той заяви, че дори обикновеният полицай може да предотврати полицейска реализация, ако са го извикали по-рано на инструктаж и той прецени кой ще бъде ударен.

Бившият зам.-ректор на Академията на МВР е категоричен, че през годините са създадени предпоставки за много партийни зависимости и всеки нов партиен лидер е правил свое МВР, за да спечели идващите избори.

"Свое МВР се прави като вкарате свои хора формално през конкурс, без да бъдат засичани като негодни, привличате после професионалистите, те няма как да не се съгласят на такива оферти - в противен случай или ще имат сериозни професионални проблеми, или ще напуснат МВР", заяви доц. Иванов в предаването "Денят ON AIR".

Той изтъкна, че сегашните управляващи, които имат 4-годишна перспектива, имат възможност за разумна и назряла отдавна реформа, която да стабилизира системата.

Пресичане на наркоразпространението

"Щом учениците знаят дилърите, и МВР трябва да ги знае. Единствените изненадани са родителите, което е парадоксално. Родителите отказват да приемат факта, че децата им могат да станат наркомани. Както в случая с Благоевград - родителите ги няма, съседите не са сигнализирани", даде пример доц. Иванов.

