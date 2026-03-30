Спасителен руски петрол: В Куба пристига танкер със 700 хил. барела

Руският танкер "Анатолий Колодкин", натоварен със 730 хиляди барела суров петрол, навлезе във водите на Куба и се очаква да пристигне в пристанище в Западна Куба още днес.

Суровината е спасителна за Куба, която загуби основния си доставчик на петрол - Венецуела - след залавянето на президента Николас Мадуро. Островът получи последната си доставка от Мексико на 9 януари, преди Съединените щати да блокират доставките.

Сегашната суровина би могла да осигури потреблението за около месец. Пред репортери на борда на Еър Форс Уан американският президент Доналд Тръмп намекна, че е готов да отслаби петролната блокада, но повтори, че режимът в Куба ще е следващият след иранския и то съвсем скоро. Той отрече по този начин да помага на Путин да печели от петрола, посочва БНТ.

Кубинците страдат от редовни прекъсвания на електричеството, които могат да продължат повече от 20 часа. Страната беше засегната и 7 пъти от мащабно спиране на тока от началото на 2024 г., включително на два пъти през настоящия месец.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел наложи различни мерки за икономия на горивата. Цените им скочиха, общественият транспорт беше значително намален, а някои авиокомпании спряха полетите си към Куба.

На 19 март американското правителство, което наскоро облекчи санкциите срещу руския нефт, уточни, че въглеводороди все още не могат да бъдат доставяни в Куба или в Северна Корея.

На 20 март Кремъл заяви, че води разговори с Куба, съюзник на Москва, за начините да се помогне на острова, но отказа да коментира информацията за тайна доставка на руски дизел.

Москва и Хавана, които си сътрудничат тясно още от съветската епоха, засилиха отношенията си след началото на широкомащабната офанзива на Русия срещу Украйна през 2022 г.

"Анатолий Колодкин" е под американски санкции. Той зареди петрол в руския пристанищен град Приморск на 8 март. После беше ескортиран от руски военен кораб през Ламанша. Двата кораба се разделиха, след като танкерът влезе в Атлантическия океан, съобщи британският военноморски флот.