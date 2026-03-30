САЩ удължават преговорите за HIMARS – ще бъде ли въоръжен Тайван?

Директорът на отдела за стратегическо планиране към Министерството на националната отбрана на Република Китай, генерал-лейтенант Хуан Уен-чи, информира на 29 март законодателния орган, че Съединените щати са се съгласили да удължат плащането на първата вноска за 82-те ракетни артилерийски системи HIMARS, докато преговорите продължават. Това осигурява повече възможности за продължаване на преговорите по договора. Министерството на отбраната трябваше да плати първата вноска за покупката до 30 март. Последното развитие следва непосредствено след изявлението на заместник-министъра на отбраната Хсу Съ-чиен, че е инструктирал отдела за стратегическо планиране да продължи да се свързва със САЩ с надеждата да осигури допълнителни удължавания, пише MWM.

През февруари множество доклади сочат, че въоръжените сили на Република Китай, които остават в състояние на гражданска война с Китайската народна република, ще разположат HIMARS на островите Пенгу и Дунъин. Дунъин, най-северният остров от архипелага Мацу в Източнокитайско море, се намира на по-малко от 10 километра от континенталния бряг на Китай. Системите, разположени на тези места, са предназначени да интегрират балистични ракети ATACMS, поставяйки ключови стратегически цели на огневата линия. Според съобщения в медии, базирани в Тайпе, решението на Министерството на отбраната да увеличи доставките си на системи HIMARS, които могат да интегрират ATACMS, до общо 111 единици е взето специално с оглед на решението те да бъдат разположени на предните острови.

Липсата на международно признание или членство в ООН на Република Китай направи продажбите на високоефективни оръжия като HIMARS и свързаните с тях ATACMS

от страна на Съединените щати силно противоречиви. Тези продажби придобиха по-голямо геополитическо значение поради получаването на нови правомощия от страна на въоръжените сили на САЩ за координиране на арсеналите на армията на Република Китай, след създаването на Съвместен център за координация на огневата мощ в края на януари. Американски персонал, постоянно разположен в съоръжението в Тайпе, контролира планирането и потенциалното използване на местните ракетни сили, включително избора на цели, което позволява на Съединените щати ефективно да поразяват цели в континентален Китай чрез посредничество.

Подчертавайки значението на обществените поръчки за HIMARS, заместник-председателят на Асоциацията за предни спомагателни сили Ли Уенджонг на 5 март разкритикува обществените поръчки за системи за противовъздушна отбрана MIM-104 Patriot, танкове M1A2 Abrams и самоходни гаубици M109A7, считайки ги далеч от оптимални за отбранителните нужди на Република Китай. За разлика от това, той похвали решението за закупуване на HIMARS поради комбинираната им висока сложност и факта, че техните възможности са проверени в реални бойни действия. Той посочи способността на системата да изстрелва балистични ракети ATACMS с обхват от 300 километра като особено ценна поради способността ѝ да поразява ценни цели през Тайванския проток. Когато са разположени в украинския театър на военните действия, ATACMS са използвани за неутрализиране на множество руски цели, като примери за това са унищожаването на части от системите за противовъздушна отбрана С-400, унищожаването на други радарни системи, неутрализирането на руските установки за балистични ракети „Искандер-М“ и унищожаването на ценни бойни самолети на техните писти. Те са високо ценени като нискобюджетни асиметрични активи с голямо въздействие.