Четирите урока на Тайван от войната с Иран

Тайван и Иран споделят няколко геополитически условия – най-очевидно необходимостта от възпиране на много по-голям и по-мощен чуждестранен агресор.

Тайван трябва – и е задължен – да се поучи от продължаващата въздушна атака на Съединените щати срещу Иран. Странно, но този мисловен експеримент поставя Тайван в ролята на Иран, защитникът, докато Китай играе ролята на Съединените щати, нападателят. Синият отбор става червеният отбор и обратно, за да се насърчи оперативното и стратегическото въображение, пише за TNI Джеймс Холмс, председател на катедрата по морска стратегия „Дж. К. Уайли“ във Военноморския колеж.

Урок №1: Потърсете помощта на отбранителната география

Географията е важна. Главният нападател на Иран, Съединените щати, се намира на хиляди мили от бойната зона. Америка е постоянна сила в Близкия изток, но тежки сили, насочени към Персийския залив, обикновено се насочват от бази в родината си. Морските сили, които се отправят от източното крайбрежие на Съединените щати, трябва да прекосят не само огромни разстояния, но и потенциално затруднени водни пътища – по-специално Червено море и пролива Баб ел-Мандеб – за да получат достъп до водите и небето, граничещи с Ислямската република. Или трябва да предприемат трудния заобиколен път през Южния Атлантик до Индийския океан.

Може да не изглежда така, предвид ударите, които е понесъл, но Иран всъщност е огромен бенефициент на тиранията на разстоянието. Не е така с Тайван. В известен смисъл географията е проклела островната република. Тя лежи под сянката на основния си антагонист, Китай, който се е въоръжил с набор от оръжия, за да унищожи острова, докато отблъсква американски или съюзнически подкрепления за известно време. Пекин също не си прави труда да крие злобата си към Тайпе. Ако Народноосвободителната армия (НОАК) може да вербува време като свой съюзник, това драстично ще увеличи шансовете си да покори защитниците на острова. И докато Съединените щати са ангажирали само малка част от въоръжената си мощ в операция „Епична ярост“, Китай е склонен да държи огромните си въоръжени сили групирани в Източна Азия, близо до потенциални бойни полета. Многобройни кораби, бойни самолети и боеприпаси са негови приятели.

Тайван се радва и на значителни географски предимства. Тайванският проток не е Ормузкият проток, единствената артерия, свързваща открития океан с богат на ресурси воден басейн, ограден от суша. И все пак, протокът, отделящ Тайван от континента, широк около 81 мили в най-тясната си точка, предоставя геополитическо предимство на защитниците на острова. Организирането на противостоящ десант през толкова широка зона би направило десанта в Нормандия да изглежда като детска игра. Тайванската армия би могла да разположи арсенал, предназначен да пресече корабоплаването в пролива, предотвратявайки инвазивни сили, като същевременно възпрепятства усилията на ВМС на НОАК да обединят регионалните флоти за действие. В същото време пресичането на повърхностния трафик би причинило вреда на китайския търговски флот и от своя страна на икономиката на континента, зависима от вноса и износа.

Тайван също така се възползва от планинската, наистина неприветлива топография. Въпреки 50-те години колониален контрол, имперска Япония никога не завладява напълно острова, след като го откъсва от имперски Китай през 1890-те. По време на Втората световна война американските командири пренасочват офанзивата си в Централния Пасифик към Окинава, вместо да поемат разходите и опасностите от бойните действия сред суровия терен на Тайван. Иран е известен с укрепването на ядрените и оръжейните обекти, като ги заравя дълбоко под земята. По подобен начин тайванските военни не бива да пестят усилия, за да привлекат географските околности на острова в своя полза, което прави нахлуването през пролива обезсърчителна перспектива за нашествениците на НОАК. Ако успеят, те могат да възпрат.

Урок №2: Направете времето свой приятел

Тайпей трябва да се опита да удължи всяка война през пролива. Техеран може да се надява да надживее търпението на американското правителство и обществото, като налага разходи на американските сили за дълъг период от време, отслабвайки вътрешната политическа подкрепа за войната по подобие на Виетнамската.

Разбира се, съмнително е, че стратегията за протакане би се оказала решаваща спрямо Пекин, като се има предвид колосалната стойност, която Китайската комунистическа партия и обикновените китайци придават на „обединението“ с Тайван. Но от строго военна гледна точка, отказът на китайските сили да имат достъп до острова и съседните води и небе би дал на САЩ и съюзническите сили време да си проправят път във военната зона. Ако устоят на бурята от оръжията на НОАК за отказ на достъп, съюзниците биха събрали превъзходна бойна мощ по време и на мястото на битката – отблъсквайки десантна атака на НОАК или пробивайки блокадата.

Урок №3: Направете обезглавяването невъзможно

Тайванската армия трябва да децентрализира и разпръсне командно-контролните механизми и други възможности, за да повиши устойчивостта на защитниците. По всичко личи, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) се е подготвил за война, като е делегирал правомощия на регионалните командири да избират целите си в района на Персийския залив – а понякога и отвъд него – и да ги атакуват без разрешение отгоре. Всъщност убийството на върховния лидер Али Хаменей в началните часове на конфликта – макар и със сигурност да е оказало влияние върху Иран – не го е накарало да преустанови войнствеността си, докато търси разяснения отгоре. Напротив, изглежда я е засилило, подтиквайки режима да атакува яростно американски и съюзнически цели в Близкия изток.

В седмиците след началото на войната иранският клерикален режим е издържал въпреки изтощителните загуби на висши политически и военни лидери от американските и израелските въздушни удари – но въпреки това продължава да се бори. Логиката: отделни лица могат да загинат, но режимът издържа.

Съмнително е Тайван, либерално общество, да приеме разхлабване на гражданския контрол върху бойните операции до такава степен. И все пак принципът е разумен. Въоръжените сили трябва да търсят начини за разпръскване, така че загубата на един сегмент от висшето ръководство да не обезсмисли военните усилия като цяло. Целта на Тайпе трябва да бъде да направи въоръжените сили и обществото не само устойчиви, но и анти-крехки.

Урок №4: Много адекватни системи побеждават няколко отлични

Изберете малки, прости и многобройни по отношение на дизайна на силите, а не големи, изящни и малкобройни. За да се възползва от ключовия терен, да се разтегне войната и да се разпръснат способностите, Тайпе трябва да разработи стратегия за отказ на достъп в миниатюра. Иран успя да атакува с балистични и крилати ракети и евтини въздушни и наземни дронове, заедно с рояци малки бързоходни кораби и моторници. Дори рибарските лодки дау биха могли да действат като импровизирани минни заградители, ако командирите на IRGC постановят това.

Тайван трябва да последва примера на Иран, като намали значението на големи платформи като изтребители и големи кораби, като същевременно разполага с множество дронове и стелт ракетни корвети. Това би трябвало да разпръсне тези плавателни съдове не само в големите пристанища, но и в малките рибарски пристанища, разпръснати из суровата периферия на острова. Умишленото смесване на военни с цивилни кораби би дало на разузнавателните служители на НОАК кошмари за откриване и насочване.