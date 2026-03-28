Иранска атака повреди US самолети, поне 10 военни са ранени

Атаката е била срещу военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия

28.03.2026 | 07:41 ч. 4
Снимка: Reuters

Най-малко 10 американски военнослужещи са ранени при иранска ракетна атака срещу военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия, предаде Асошиейтед прес. 

Атаката срещу военновъздушната база "Принц Султан" е повредила няколко американски самолета за презареждане, заявиха официалните представители, които говориха при условие за анонимност. Единият от тях посочи, че двама военнослужещи са с тежки наранявания. 

Нападението, при което е била използвана иранска ракета, както и безпилотни летателни апарати, идва ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е "разгромен", а министърът на отбраната Пийт Хегсет каза, че "никога в писаната история военните сили на една страна не са били неутрализирани толкова бързо и ефективно". 

Централното командване на Въоръжените сили на САЩ съобщи по-рано днес, че над 300 военнослужещи са били ранени по време на продължаващия вече близо един месец конфликт. Макар че повечето са били с леки наранявания и са се възстановили бързо, след което са се върнали на служба, 30 от тях все още не могат да изпълняват служебните си задължения, а 10 се смятат за тежко ранени. 

