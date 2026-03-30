Тревожни данни за Ватикана: Младите не искат да стават свещеници

Новата годишна статистика на Ватикана разкрива тревожни данни относно броя на кръщенията, сватбите и желаещите да станат свещеници. Според църквата, 13 милиона души са били кръстени сред католиците през 2024 г. - с 0,6% по-малко от предходната година. Низходящата тенденция се отнася и за броя на амбициозните свещеници.

Според данни, публикувани от Католическата църква, броят на католиците по света се е увеличил с 1,14% през последните две години. През 2024 г. те ще бъдат над 1,422 милиарда, в сравнение с приблизително 1,406 милиарда през предходната година.

За първи път в историята Африка изпревари Европа по отношение на процента на членовете на Католическата църква. Африканците сега съставляват 20,4% от католиците по света, докато европейците са 20,1%. Северна и Южна Америка остава лидер в това отношение, като представлява близо половината от всички членове на Католическата църква (47,7%).

Младите хора не искат да стават свещеници. Броят на свещеническите призвания намалява

Броят на студентите по философия и теология, които се стремят да станат свещеници, забележимо намалява. През 2023 г. в световен мащаб е имало над 106 000 такива, а през 2024 г. - почти 3% по-малко. Този процес е особено забележим в Европа, където е регистриран спад от 5,5%.

Като се има предвид общият брой кандидати за свещеници, 35% от всички, които изучават теология и философия, са африканци, 25% са студенти от Северна и Южна Америка и само 11% са европейци.

Подобна е ситуацията и при сравняване на броя на кандидатите за свещеници с броя на духовенството. В Африка има почти 630 кандидати за всеки хиляда свещеници, докато в Северна Америка има само 120. Европа е на най-ниско място в този списък, като само 80 кандидати на всеки хиляда духовници.

Все по-малко деца се кръщават

Тревожни данни се отнасят и за отделните тайнства. Ватикана отбелязва спад в кръщенията – през 2024 г. над 13 милиона души по света са получили това тайнство, което е с 0,6% по-малко от предходната година.

Европа също изостава значително в това отношение. Най-висок процент на кръщения е регистриран в Северна и Южна Америка, над 40%. Африка е на второ място (над 30%), след това Азия (15,6%) и накрая Европа с 11%.

Броят на църковните бракове обаче се е увеличил. През 2024 г. общо 1,8 милиона двойки са решили да се оженят в Католическата църква. От тях 37% са се оженили в Америка, 21% в Африка и 19% в Европа.

Наблюдава се и увеличение на броя на Първите свети причастия. Според Статистическия годишник през 2024 г. те са били 9,2 милиона, с над 1% повече от предходната година. Вярващите също са по-склонни да приемат тайнството Миропомазване – 7,8 милиона души са избрали да го направят през 2024 г., с 1,7% повече от 2023 г.