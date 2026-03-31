2 тона на ден дрога: Разкриха модерен нарколабиринт от Сеута до Мароко

Националната полиция на Испания откри миналия уикенд наркотунел, който от Сеута водел до Мароко и позволявал вкарването в Испания на огромни количества хашиш, съобщи "Ел Паис". Това е вторият подобен проход, открит в автономния град, след като през февруари миналата година Гражданската гвардия намери друг. И двата тунела имат няколко общи характеристики: входовете им се намират в халета в индустриалната зона Ел Тарахал, много близо до границата с Магреб, и излизат в мароканската община Кастильехос (Фнидек на арабски), по-конкретно в район близо до мароканска военна база.

Новият наркотунел, открит от звеното за борба с наркотиците и организираната престъпност (Udyco), обаче е технически по-усъвършенстван от този, намерен преди година. „Лабиринтният“ тунел, както го описва Министерството на вътрешните работи, има три нива: вертикална шахта за спускане, междинна камера за съхранение на пакетите до изваждането им на повърхността и финална линия към Мароко, в някои участъци на която човек може да се изправи. Разследването сочи, че строителите са използвали стари отводнителни канали за дъждовна вода в индустриалната зона, които преди години са били запечатани.

Галерията е била оборудвана с електрическа мрежа, релси, вагонетки и система от макари като товарен подемник за „безопасно транспортиране“ на пратките както през тунела, така и до повърхността. Освен това е разполагала с ефективна дренажна система, която предотвратявала наводняването. Това позволявало на наркокартелите да преместват стоката с минимално присъствие на хора в тунела, намалявайки риска от разкриване. Според разследването капацитетът за пренос е достигал до два тона дневно. Входът от испанската страна бил прикрит зад голям шумоизолиран хладилник в едно от халетата в Ел

Тарахал, като са проверени и други близки помещения поради съмнения, че инфраструктурата може да е още по-обширна.

При тунела, открит преди година, входът се намирал под метален капак, прикрит с черни пластмасови кофи, пълни със строителни отпадъци, подредени върху дървени палети в изоставена мраморна работилница в същата зона. Конструкцията му обаче била значително по-примитивна. Макар да имал собствено осветление, структурата била по-нестабилна: стените на тунела, изкопан на 12 метра дълбочина, били укрепени с дървени дъски, а преносвачите трябвало да пълзят, тъй като ширината била около 70 см, височината не надвишавала 120 см, а на места спадала до 50 см. Въпреки наличието на система за отвеждане на вода, част от тунела се наводнявала и били открити неопренови костюми, вероятно използвани от преносвачите. Намерен бил и куфар, с който се предполага, че стоката е била влачена през тунела.

Полицейската операция, довела до откриването на новия тунел, се проведе миналия петък и завърши с около 20 ареста, сред които бивш служител на Гражданската гвардия и известен наркотрафикант от Ла Линеа де ла Консепсион (Кадис). Четиринадесет души са в предварителен арест. Разследването сочи, че големите количества хашиш — включително пратка от 15 тона, задържана в Алмерия — са били предназначени за Испания и други европейски страни като Франция и Нидерландия. В операцията, проведена в Сеута, Андалусия и Галисия, са извършени 29 обиска и са иззети близо милион и половина евро и 66 комуникационни устройства.

Разследването, ръководено от следствен съд №3 в Сеута, започва преди малко повече от година и от самото начало се фокусира върху местна структура, която транспортира хашиш от Мароко към различни точки в Европа, използвайки множество превозни средства. В Сеута са извършени девет обиска в различни райони, включително Марина Еспаньола, квартал Принсипе и индустриалната зона Ел Тарахал, където в крайна сметка е открит тунелът.

Силите за сигурност от години подозират съществуването на подобни тунели в Сеута, чрез които престъпни организации вкарват големи количества хашиш от Мароко, впоследствие транспортирани към континентална Испания с камиони и ремаркета, качвани на фериботи. Това подозрение се засилва през декември 2023 г., когато Гражданската гвардия задържа в пристанището камион с 3000 килограма хашиш, укрит сред отпадъци — количество, значително надхвърлящо възможностите за пренасяне през законните гранични пунктове или двойната ограда по границата.