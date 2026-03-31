Тръмп заяви за 12-и път, че войната срещу Иран ще приключи скоро

Американският президент Доналд Тръмп заяви за 12-и пореден път от началото на този месец, че военната операция "Епична ярост" срещу Иран скоро ще приключи, съобщи новинарският портал "Аксиос".

"Аксиос" пише, че заявленията на Белия дом за операцията срещу Иран са противоречиви, тъй като американските власти се опитват да убедят гражданите на САЩ, че конфликтът "няма да прерасне в продължителна война". Военната операция срещу Ислямската република продължава вече пета седмица, което не съответства на първоначалните оценки на американския президент, че нейната продължителност ще бъде около "четири-пет седмици".

Общият брой на американските военнослужещи в Близкия изток обаче превиши 50 000, което едва ли ще позволи скорошно прекратяване на операцията, отбелязва още "Аксиос".

Освен това, въпреки че Белият дом не е намекнал за началото на наземна операция срещу Иран, съществува информация за възможно превземане на остров Харг или навлизане във вътрешността на Ислямската република, за да се овладеят хранилищата с уран, посочва новинарският портал.

Свързани статии Белият дом заяви, че разговорите с Иран напредват въпреки резките публични изказвания

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран, като под техните удари попаднаха най-големите ирански градове, сред които и столицата Техеран. Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция предприе мащабни ответни удари, като взе на прицел обекти на САЩ в страните от Близкия изток и Персийския залив, припомня БТА.