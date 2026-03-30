Белият дом заяви, че разговорите с Иран напредват въпреки резките публични изказвания

Белият дом днес заяви, че разговорите с Иран продължават и напредват добре и добави, че това, което Техеран казва публично се различава от това, което казва на американските официални представители в лични разговори, предаде Ройтерс.

„Въпреки цялото публично перчене, което чувате от режима и фалшивите репортажи, разговорите продължават и напредват добре. Това, което се говори публично, разбира се е много по-различно от това, което ни казват в лични разговори“, заяви прессекретарят на Белия Дом Карълайн Левит. Според нея в лични разговори Иран се е съгласил с някои от американските условия.

Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио изрази оптимизъм относно възможността за сътрудничество с някои елементи от иранското правителство и заяви, че Вашингтон е получил положителни частни послания.

В иранската йерархия „има пукнатини“ и САЩ смятат, че фигури, които „имат правомощия да действат“, ще излязат на преден план, каза Рубио в интервю за програмата „Добро утро, Америка“ на Ей Би Си.

„Надяваме се това да е така“, заяви държавният секретар. „Очевидно има хора, които говорят с нас по начин, по който онези, които преди това бяха начело в Иран не говореха с нас относно нещата, които са готови да направят“.

В друго интервю за „Ал Джазира“ Рубио каза, че има „послания и някои директни дискусии между определени лица в Иран и САЩ“. Комуникацията се осъществява „основно чрез трети страни, но е имало и контакти“, добави той.

Левит каза още, че президентът Доналд Тръмп проявява интерес към идеята да призове арабските страни да платят за войната срещу Иран. Тя добави, че самият Тръмп ще даде подробности по този въпрос.

По думите ѝ прогнозната рамка за продължителността на война срещу Иран от четири до шест седмици остава в сила. Тя заяви, че Тръмп иска да бъде сключена сделка преди определения от него краен срок на 6 април.

Левит каза още, че САЩ не подкрепят варианта Иран да събира такси от корабите, които преминават през Ормузкия проток и че се очаква 20 танкера да преминат през протока през идните дни.