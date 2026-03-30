Украйна се извини на Финландия за разбили се на финландска територия дронове

Украйна поднесе извинения на Финландия, след като няколко украински дрона вчера се разбиха на финландска територия, предаде ДПА, като се позова на изявление на украинското министерство на външните работи.

Говорителят на външното министерство Георгий Тихи подчерта, че дроновете не са били умишлено насочени към Финландия.

„Можем да кажем със сигурност, че украински дронове не са летели към Финландия при никакви обстоятелства“, заяви той пред журналисти в Киев.

По думите му най-вероятният сценарий е, че дроновете са били отклонени от първоначалния си курс от средства за радиоелектронна борба на руската противовъздушна отбрана.

Няколко украински дрона вчера се разбиха източно от град Коувола в югоизточната част на Финландия, близо го раницата с Русия. Това се случи в момент, когато Украйна неколкократно атакува пристанищата на брега на Балтийско море в руската Ленинградска област, за да наруши руския износ на петрол.

Коувола се намира на около 70 километра от Ленинградска област.

Украинският президент Володимир Зеленски и финландският президент Александер Стуб днес също са обсъдили случая по време на телефонен разговор, каза украинският лидер.

„Разбира се обсъдихме и неотдавнашния случай с дроновете на финландска територия“, написа Зеленски в публикация в Екс. „Алекс и аз виждаме ситуацията по един и същи начин. Споделяме цялата необходима информация“, добави той.

Украински дронове нееднократно са навлизали във въздушното пространство на съседите на Русия в района на Балтийско море и понякога се разбиват на територията им. За последно това се случи в Литва, Латвия и Естония.