Руснаците трябва да обмислят възможността да работят по 12 часа на ден, шест дни в седмицата, тъй като страната се бори с по-дълбока икономическа промяна, заяви в понеделник руският милиардер Олег Дерипаска.

Позовавайки се на това, което той описа като променена глобална реалност, Дерипаска определи забавянето на икономиката на страната като нещо повече от типичен спад, предизвикан от лихвените проценти или паричната политика, пише BI.

„Тази криза е по-дълбока. Тя е причинена от трудна трансформация: от глобалните възможности, които някога имахме, към регионални, с всякакви ограничения“, написа Дерипаска в публикация в Telegram.

Той изтъкна, че Русия трябва да се възползва от това, което той описа като единствения си реален ресурс – „национална характеристика“.

„В трудни моменти знаем как да се стегнем и да работим повече“, написа Дерипаска, основател на „Русал“, голям производител на алуминий.

По-дългите работни часове, според него, биха могли да помогнат на икономиката да се приспособи по-бързо към променящите се глобални условия.

„Колкото по-скоро преминем към този нов график – от 8 сутринта до 8 вечерта, включително събота – толкова по-бързо ще завършим тази трансформация“, написа индустриалният магнат.

Коментарите му идват в момент, когато руската икономика се ориентира в променяща се обстановка, оформена от геополитически напрежения и променящи се търговски потоци.

Русия, голям износител на енергия, се възползва от скока в цените, като пазарите на суров петрол бяха разтърсени от ескалиращите напрежения в Близкия изток

и прекъсванията на ключови маршрути за доставки.

Приходите от нефт и газ исторически съставляват повече от една трета от федералния бюджет на Русия, който е под натиск от мащабни санкции през последните години. Официалните оценки показват, че икономиката на Русия е нараснала с 1% през 2025 г. — значително по-малко от ръста от 4,3% през 2024 г.

Нарушенията в движението на танкерите през пролива Хормуз — критичен глобален нефтен проход — заедно с ограниченото освобождаване от санкции от страна на САЩ за някои руски пратки, преобразуваха търговските потоци, тъй като страните се борят за доставки.

Въпреки това, Дерипаска предупреди по-рано този месец, че конфликтът в Близкия изток може да се отрази негативно на глобалния — и руския — растеж, въпреки по-високите цени на петрола.

Фючърсите на бенчмарковия суров петрол са с над 70% по-високи тази година и се търгуват над 100 долара за барел.