Русия е на прага на нов февруари 1917 г. Това твърди Максим Калашников, "Z-блогър", който прогнозира, че Русия ще преживее повторение на драматичните събития, сложили край на династията Романови.

Икономическата криза, провалите на фронта и геополитическите неуспехи се съчетават за Руската федерация в "перфектна буря". Руската федерация се озова на прага на събития, които повтарят февруари 1917 г., когато Руската империя престана да съществува. За това писа в блога си на 29 март популярният рускя Z-блогър", "гневният патриот" Максим Калашников, съобщава Dialog.UA.

Той отбеляза, че в Русия "се наглася нещо лошо".

"Акулите на суровинната индустрия са ужасени, че властите са ги призовали да правят "доброволни вноски" в "SVO", докато индустриите им се сриват... Средствата се поглъщат от война... Тоест, горната социална база на властта изчезва. Бедното население е уморено от войната и ядосано заради ограниченията, наложени от TG (приложението за съобщения Telegram – не) и интернет", пише Калашников.

Той отбеляза и геополитическия провал на Кремъл – вероятното поражение в Унгария на съюзника Виктор Орбан. Електоралните му рейтинги падат свободно.

На фронта, отбеляза Калашников, нещата са също толкова зле за Русия. Мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ, са в застой, без перспектива за промяна на ситуацията на бойното поле. Нова вълна на мобилизация няма да помогне, убеден е патриотът.

"На прага сме на драматични събития", пише Калашников.

Той очаква масови стачки в металургичните и въгледобивните предприятия, които са в окаяно състояние поради кризата. Протестите могат бързо да прераснат в безредици, в резултат на което Руската федерация ще престане да съществува в сегашния си вид, точно както Руската империя се разпада през 1917 г.

Какво се случва през февруари 1917 г.

През февруари 1917 г. Русия преживява Февруарската революция, ключово събитие, което бележи края на царската автокрация и разпадането на Руската империя. Основните събития и последици са: Абдикация на царя: Натискът от масовите протести и загубата на военна подкрепа принуждават цар Николай II да абдикира на 2 март (стар стил) / 15 март (нов стил) 1917 г., слагайки край на династията Романови.

Всичко започва в Петроград (Санкт Петербург), където недостигът на храна (особено хляб), суровите зими и недоволството от участието на Русия в Първата световна война извеждат хиляди хора на улицата.

След падането на царя е установена нестабилна система на управление, разделена между: Временното правителство (съставено от либерални политици и умерени социалисти, които искат демократични реформи) и Петроградския съвет (съвет от работници и войници, които държат реален контрол над масите и армията).