Тръмп е склонен на мир с Иран: Какво означава това за Ормузкия проток?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил на съветниците си, че е готов да прекрати военната кампания на САЩ срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, съобщиха служители на администрацията, позовавайки се на The Wall Street Journal.

Решението вероятно ще удължи твърдия контрол на Техеран над водния път и ще забави сложна операция за повторното му отваряне.

Каква би могла да бъде краткосрочната стратегия?

През последните дни Тръмп и неговите съветници стигнаха до заключението, че мисия за повторно отваряне на тази стратегическа точка би удължила конфликта след очаквания му срок от четири до шест седмици. Затова Тръмп решил, че САЩ трябва да постигнат основните си цели за осакатяване на иранския флот и неговите ракетни запаси и намаляване на настоящите военни действия, като същевременно оказват дипломатически натиск върху Техеран да възобнови свободния поток на търговия.

Ако това усилие се провали, Вашингтон ще окаже натиск върху съюзниците в Европа и Персийския залив да поемат инициативата за повторно отваряне на пролива, съобщиха служители, цитирани от WSJ.

Износът на петрол от Иран продължи да расте

Износът на петрол от Иран продължи да се увеличава през първия месец на войната, докато доставките на въглеводороди до други държави от Персийския залив бяха силно засегнати от блокадата в Ормузкия проток, според анализ, публикуван от Bloomberg и цитиран от международната преса.

Данните, анализирани от Bloomberg, показват, че Иран е изнасял около 1,8 милиона барела петрол на ден този месец, почти 8% повече от среднодневната стойност през 2025 г., което означава стотици милиони долари допълнителни приходи за Техеран.

Един от най-важните енергийни маршрути в света

В същото време корабният трафик през Ормузкия проток се е сринал. Обикновено около 135 кораба преминават през стратегическия маршрут дневно, но през първия месец на войната средният брой е спаднал до само шест кораба на ден, според данни за проследяване на кораби, анализирани от Bloomberg.

Ормузкият проток е един от най-важните енергийни маршрути в света, през който обикновено преминава около една пета от световната търговия с петрол и газ. Прекъсването на трафика е засегнало износа от други производители от Персийския залив и е допринесло за напрежението на енергийните пазари, съобщава Ройтерс.

Иранските танкери продължават да циркулират

Докато много търговски кораби остават блокирани в Персийския залив поради военни рискове и атаки срещу корабоплаването, иранският износ продължава да тече, до голяма степен към Китай, основният купувач на ирански петрол. Морските данни показват, че повечето кораби, успели да прекосят пролива, са ирански петролни танкери или кораби от държави, считани за приятелски настроени, докато много доставки от други производители са били спрени.

Една от най-големите световни кризи през последните десетилетия

Прекъсването на трафика е засегнало сериозно регионалния износ. Анализатори предупреждават, че блокадата на Ормузкия проток драстично е намалила потоците от петрол и газ от Персийския залив и е създала една от най-големите световни енергийни кризи от десетилетия. Ситуацията е дала на Иран голямо стратегическо предимство върху енергийните пазари.

Въпреки че иранската военна инфраструктура е била засегната от американски и израелски атаки, контролът върху морския трафик през Ормузкия проток позволява на Техеран да влияе пряко върху световните енергийни потоци.

Нетаняху не иска да определя график за прекратяване на войната

От друга страна, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви пред американската телевизионна станция Newsmax, че не иска да "определя график" за това кога ще приключи войната с Иран, но увери, че войната "със сигурност е над половината път" и че Ислямска република Иран в крайна сметка ще "се срине отвътре", съобщава AFP.

"Вярвам, че този режим ще се срине отвътре. Но засега това, което правим, е просто да увреждаме военния им капацитет, балистичния им капацитет, ядрения им капацитет, а също така да ги отслабваме отвътре", каза Бенямин Нетаняху пред консервативната телевизионна станция Newsmax.

Израелският премиер също така оцени, че е постигнал повече от половината от военните си цели срещу Иран, без да коментира по-точен график.

"Половината път очевидно е изминат Но не искам да определям график", каза партньорът на Доналд Тръмп на 31-ия ден от войната срещу Иран, уточнявайки, че говори "от гледна точка на мисии, а не непременно от гледна точка на продължителност". "Мисля, че постигнахме много. Отслабихме този режим. Наистина им нанесохме много тежък удар. Убихме хиляди членове на Революционната гвардия, идеологическата армия на Ислямската република, и убихме техните лидери. На прага сме да унищожим оръжейната им индустрия. Цялата им индустриална база, да унищожим всичко, цели фабрики, дори ядрената програма."

Нетаняху представи иранския въпрос като решаващо предизвикателство за сигурността на свободния свят, твърдейки, че липсата на решителни действия може да окуражи Иран и да дестабилизира световната сигурност.

"Това не е само проблем на Израел", каза той, подчертавайки, че амбициите на Иран се простират далеч отвъд границите на региона.

Нетаняху добави, че Светът не може да стои безучастно, докато Иран убива собствените си граждани с хиляди, докато призовава за смъртта на американци, отбелязвайки, че Тръмп работи ръка за ръка с него, за да предотврати това.

"Какъв свят щяхме да имаме, ако имаха ядрени оръжия? И това е, което президентът Тръмп, с моя подкрепа и чрез нашето партньорство, се стреми да предотврати", каза Нетаняху.

Израелският премиер похвали Тръмп, казвайки, че е показал невероятно лидерство по време на целия конфликт и "невероятна сила на характера".

Иран обмисля въвеждането на система от такси за кораби, преминаващи през района

Успоредно с това Иран обмисля и въвеждането на система от такси за кораби, преминаващи през района, което би допълнително затвърдило контрола над този жизненоважен морски маршрут.

Анализаторите предупреждават, че ако войната продължи и трафикът остане ограничен, цените на енергията могат да се повишат още повече, като въздействието ще се отрази на разходите за горива и световните цени на стоките.

Цената на суровия петрол Brent се повиши рязко от началото на конфликта, достигайки около 111 долара за барел в понеделник на фона на опасения от сериозен криза с доставките. Експертите посочват, че международното морско право предвижда свобода на транзита през проливите, която е от съществено значение за глобалното корабоплаване.

Въпреки това нито Иран, нито Съединените щати са ратифицирали Конвенцията на ООН по морско право, което усложнява прилагането на тези правила в настоящия конфликт.