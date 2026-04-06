Почина създателят на руската хиперзвукова ракета „Циркон“

На 74-годишна възраст в Русия почина Александър Леонов, ръководител и главен конструктор на военно-промишлената корпорация „НПО Машиностроения“, съобщиха от пресслужбата на компанията за Интерфакс. Причината за смъртта не е уточнена.

„НПО Машиностроения“, разположено в Реутов, е част от Корпорацията „Тактически ракети“ и е ключово предприятие в руската ракетно-космическа индустрия. Леонов пое компанията през 2007 г. след смъртта на предишния ѝ изпълнителен директор Герберт Ефремов.

Под негово ръководство и с пряко негово участие са разработени хиперзвуковата противокорабна ракета „Циркон“ и бойната глава за междуконтиненталните балистични ракети „Авангард“. Леонов участва и в създаването и приемането на въоръжение на системите „Гранит“, „Вулкан“ и „Бастион“, въоръжени със свръхзвукова ракета „Оникс“, предаде Труд.

През 2024 г. президентът Владимир Путин заяви, че „Циркон“ е бил използван при удари срещу Украйна. Той твърди, че ракетата „няма аналози в никоя страна по света“.

Разработката на „Циркон“ започна през 2011 г., а тестовете - през 2016 г. През август 2022 г. Министерството на отбраната обяви началото на серийното производство. Беше приета на въоръжение през януари 2023 г. в рамките на Системата 3К22.

Според разработчиците ѝ, „Циркон“ е способнa да достига скорост от 9 Маха и има ефективен обсег на действие до 1000 км. Ракетата се изстрелва от кораби и подводници и според някои данни може да бъде адаптирана за крайбрежни пускови установки.

За заслугите си към държавата Леонов е удостоен със званията Герой на труда и Заслужил машиностроител на Русия. Той е и доктор по инженерство и професор, като съчетава работата си в НПО "Машиностроения" с позицията си на ръководител на катедра „Аерокосмически системи“ в Московския държавен технически университет „Бауман“.