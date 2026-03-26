Майка отвлече 11-годишно, тормозило сина ѝ, за да го накара да се извини

Жена от Юта е изправена пред наказателни обвинения, след като прибрала у дома 11-годишно момче, за да го принуди да се извини на сина ѝ за това, че го тормозел, твърдят властите.

В понеделник, 23 март, 40-годишната Шанън Мари Туфуга от Прово бе обвинена в отвличане на дете и умишлено тежко малтретиране на дете, сочат съдебни документи, цитирани от People.

Обвиненията са свързани с инцидент от 17 септември 2025 г., когато Туфуга "обикаляла с колата си и търсела" 11-годишно момче, за което твърдяла, че тормози сина ѝ, за да се изправи срещу него, се посочва в документите. Когато го открила, докато карал колелото си в квартала, тя "спряла автомобила си пред велосипеда му" и го принудила да се качи в колата ѝ, твърдят още разследващите.

След това го откарала в дома си в Прово "без знанието на родителите му", за да го накара да се извини, се казва в документите. Момчето се е извинило на сина на Шанън Мари Туфуга. След това тя го заплашила, че съпругът ѝ ще му нанесе побой, и му казала, че има късмет, задето не е прегазила велосипеда му.

След това Шанън Мари Туфуга го откарала обратно у дома.

Според документите инцидентът е причинил "сериозен емоционален стрес" на 11-годишното момче, което сега "страда от силна тревожност и е било принудено значително да промени ежедневието си".