Отиде си румънската футболна легенда Мирча Луческу

Мирча Луческу, бившият треньор на националния отбор по футбол на Румъния, почина във вторник вечерта на 80-годишна възраст в Университетската спешна болница в Букурещ, където беше хоспитализиран, след като му прилоша по време на тренировка с националния отбор.
Университетската спешна болница в Букурещ информира, че днес, вторник, 7 април 2026 г., около 20:30 ч., Мирча Луческу беше обявен за мъртъв.
"Г-н Мирча Луческу беше един от най-успешните румънски футболни треньори и играчи, първият, който класира румънския национален отбор за Европейско първенство през 1984 г. Цели поколения румънци израснаха с неговия образ в сърцата си, като национален символ. Бог да прости душата му!", съобщиха от Университетската болница.
Мирча Луческу беше един от най-титулуваните и успешни треньори в историята на румънския футбол. Освен международната слава, "Il Luce" беше близък и до националния отбор, който водеше както в началото, така и в края на треньорската си кариера.
Румънската футболна федерация изрази "безграничното си съжаление след кончината на този, който беше, е и ще остане абсолютна легенда: Мирча Луческу".
"Нашият футбол губи днес не само брилянтен тактик, но и ментор, визионер и национален символ, който изведе трикольора до най-високите върхове на световния успех."
Мирча Луческу остави след себе си колосално наследство, трудно за пресъздаване в историята на кралския спорт. Като играч той беше олицетворение на елегантността и интелигентността на терена. Емблематичен за Динамо Букурещ, клубът, с който спечели 7 шампионски титли, Луческу блестеше и под цветовете на националния отбор.
Референтният момент остава Световното първенство през 1970 г., където като капитан на "поколението Гуадалахара" той се изправи срещу легенди като Пеле и Боби Мур.
Но истинският му гений се видя на техническата скамейка
Мирча Луческу беше треньорът, който донесе модерния футбол в Румъния, извеждайки националния отбор на Евро 1984 и полагайки основите на великия отбор на Корвин Хунедоара. Неговите международни успехи, спечелените европейски трофеи, триумфите с Галатасарай и Бешикташ в Турция, периодът в Шахтиор Донецк в Украйна, го поставиха в пантеона на най-титулуваните треньори в историята на световния футбол.
През лятото на 2024 г. той се завърна в националния отбор, който обичаше безгранично. Под негово ръководство Румъния проведе изключителна кампания в Лигата на нациите, постигнайки шест победи от шест мача, в резултат на което нашият представителен отбор си осигури място в плейофите през март за достъп до Световното първенство това лято.
Хоспитализацията
На 23 март Луческу получи инфаркт по време на тренировка, който го прати в болница. По-късно той отрече да е имал сериозен проблем, но състоянието му отново се влоши.
През последните години Луческу се бори с медицински проблеми. Преди време той беше хоспитализиран в болница в Букурещ за лечение с антибиотици след подкожна инфекция.
По-късно техникът замина в чужбина, за да получи второ мнение за друг медицински проблем. Веднага след изписването си от болницата треньорът заяви, че цялата му концентрация ще бъде съсредоточена върху мачовете от плейофите за Световното първенство.
