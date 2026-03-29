Мирча Луческу получи инфаркт по време на тренировка на румънските национали

Легендарният треньор на националния отбор на Румъния Мирча Луческу е получил инфаркт по време на тренировка, съобщиха от местната футболна асоциация.

"По време на техническата среща, предшестваща последната тренировка преди заминаването за Словакия, треньорът Мирча Луческу се почувства зле. Първите мерки за помощ бяха предприети незабавно от медицинския персонал на националния отбор, който оказа първа помощ на място. След обаждането до спешна служба 112, два екипа на SMURD спешно отидоха на тренировъчната база. Бързата намеса на медицинския персонал позволи на техникът да бъде бързо стабилизиран", се казва в публикация във Facebook на Националния отбор по футбол.

"В този момент състоянието на треньора е стабилно. Въпреки това, съгласно действащите медицински протоколи и за да се елиминира всякакъв риск, Мирча Луческу е транспортиран до болница в столицата за щателни изследвания и специализирано наблюдение. Ще се върнем с допълнителни подробности, когато се появи нова информация", се казва в публикацията.

Луческу напоследък се бори с медицински проблеми. Преди време той беше хоспитализиран в болница в Букурещ за лечение с антибиотици след подкожна инфекция.

По-късно техникът замина в чужбина, за да получи второ мнение за друг медицински проблем. Веднага след изписването си от болницата треньорът заяви, че цялата му концентрация ще бъде съсредоточена върху мачовете от плейофите за Световното първенство.