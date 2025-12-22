IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Детски рожден ден във Виена завърши със... седем ранени полицаи

Задържани са трима литовски граждани

22.12.2025 | 20:52 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Безобиден наглед спор покрай детски рожден ден в търговския център "Милениум сити" във виенския квартал "Бригитенау" ескалира до такава степен, че завърши със седем ранени полицаи, предаде австрийската новинарска агенция АПА. 

Случката е започнала с кавга между две сестри на 39 и на 46 години. В спора се е намесил и съпругът на по-младата жена, който в този момент е бил пиян. Когато на място са дошли полицаи в опит да успокоят спорещите, роднините са се нахвърлили върху служителите на реда. Сигналът до полицията е бил подаден от охранител на търговския комплекс, който преди това е бил ударен от един от тримата участници в спора. 

След като 39-годишната жена е нанесла удар в лицето на един от полицаите, тя е била задържана. Последвал е агресивен опит на мъжа да защити съпругата си, в резултат на което той също е бил арестуван. В следващия момент 46-годишната жена внезапно е атакувала полицаите и е захапала един от тях за крака, което е довело и до нейния арест. 

В крайна сметка се е оказало, че седем служители на реда са получили леки наранявания, които не са попречили да продължат да изпълняват служебните си задължения. И тримата задържани, които са литовски граждани, все още се намират в ареста.

По случая се води разследване за оказване на съпротива на държавните органи, пише БТА.

