Унгария купува от САЩ ракетни системи ХАЙМАРС

Поръчката е за 700 млн. долара, съобщи Белият дом

09.04.2026 | 08:00 ч.
Снимка Уикипедия

Унгария планира да поръча американски реактивни системи за залпов огън ХАЙМАРС (HIMARS) на стойност 700 милиона долара, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс. 

Изявлението бе публикувано след посещението на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Будапеща. По време на визитата САЩ са приели да подкрепят и инженерно проучване за улесняване на разполагането на нови малки модулни реактори в Унгария, съобщи канцеларията на Ванс.

Проучването ще позволи на Будапеща да продължи със закупуването и изграждането на до 10 малки модулни реактора, се казва в изявлението, предаде БТА. 

Междувременно стана ясно, че унгарската енергийна компания "Мол Груп" е поръчала от САЩ и от американски компании суров петрол на стойност 500 млн. долара.

 

унгария САЩ хаймарс ракетни системи
