Въпреки успехите: Скарлет Йохансон смята, че "винаги някъде има дефицит"

Скарлет Йохансон най-накрая призна, че идеята за добър баланс между работа и личен живот просто не съществува.

В интервю за "CBS Sunday Morning" актрисата сподели, че винаги има някакъв "дефицит" в определена част от живота ѝ - въпреки огромния успех, който е натрупала през годините.

"Мисля, че всъщност да признаеш, че няма баланс между работа и личен живот, е първата стъпка към това някак да се доближиш до него, защото той не е възможен. Винаги има нещо, което... винаги има дефицит в някаква област. И мисля, че трябва да бъдеш... Аз се научих да бъда по-добра към себе си. Не можеш да правиш всички тези неща през цялото време, така че, знаете... просто си казваш... достатъчно добро ли е?", започна звездата от Marvel.

С времето Йохансон е приела, че не всичко в живота ѝ винаги ще бъде перфектно.

В момента актрисата балансира между брака си с комика Колин Джост, отглеждането на двете им деца, развитието на собствена козметична марка и актьорските си роли.

Успехът също не отменя усещането за недостиг

Според Forbes Йохансон е спечелила 43 млн. долара през 2025 година и е обявена за най-високоплатената актриса на годината.

Но през последните години отношението ѝ към успеха се е променило.

"Някой веднъж ми каза: "Ако си успешен като родител в около 75% от времето, това е добре" - ако правиш 75% от нещата правилно, значи печелиш, което вероятно е вярно", разказа Йохансон пред "CBS Sunday Morning".

Семейството ѝ с Колин Джост

Йохансон и Джост - комик и сценарист, най-известен с работата си в "Saturday Night Live" - се ожениха през октомври 2020 година. През август 2021 година двамата посрещнаха първия си син Космо.

Преди това звездата от "Черната вдовица" ("Black Widow") беше омъжена за актьора Райън Рейнолдс от 2008 до 2011 година и за френския журналист Ромен Дориак от 2014 до 2017 година. Дориак и Йохансон имат 11-годишна дъщеря Роуз. От друга страна, за Джост това е първи брак.

От скромно детство до върха на Холивуд

Йохансон израства далеч от блясъка, с който по-късно ще бъде свързвана кариерата ѝ. В интервю за Entertainment Tonight през 2017 година тя призна, че шестчленното ѝ семейство е получавало социални помощи.

"Живеехме на помощи, получавахме купони за храна. Родителите ми отглеждаха четири деца в домакинство с ниски доходи в Манхатън. Така че беше много", каза тя тогава.

Йохансон се изстрелва към славата в началото на 2000-те. В интервю за People, през април, актрисата говори открито за трудностите да попаднеш под светлината на прожекторите толкова млад.

"Мисля, че да израснеш в развлекателната индустрия и да си на около 20 години в началото на 2000-те - да си 20-годишна жена под прожекторите в началото на 2000-те - като цяло беше просто много сурово време. Мисля, че тогава жените бяха разкъсвани заради начина, по който изглеждат, и това се приемаше за социално допустимо. Беше трудно. Имаше огромен акцент върху това как изглеждат жените, а това, което тогава се предлагаше на жени на моята възраст като актьорски роли или възможности, беше много по-ограничено, отколкото е сега", сподели Йохансон.