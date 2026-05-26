Плащаме най-много от джоба си за лечение в целия ЕС

26.05.2026 | 20:15 ч. Обновена: 26.05.2026 | 20:19 ч. 8

 

Българите продължават да плащат най-много от джоба си за лечение в целия Европейски съюз.

"Думата "реформа" е придобила много изкривен характер и той не се възприема добре. Това, което е важно за сектора, е да има стабилност в управлението и предвидимост от това какво се очаква да се прави. Досега всичко беше на парче, с оглед на това, че правителствата се сменяха около шест месеца, а и програмите на некоалиционните партньори бяха в диаметрално различни позиции, което водеше до блокажи на определен вид промени в законодателството", каза здравният икономист Аркади Шарков.

