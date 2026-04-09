ООН: Мащабът на убийствата в Ливан е ужасяващ, над 100 са загинали

Най-малко 112 души са били убити, а още 837 са ранени в Ливан в сряда, след като Израел нанесе вълна от удари, безпрецедентна за настоящата война, според последните данни на ливанското здравно министерство. Волкер Тюрк, върховният комисар на ООН по правата на човека, осъди атаките и заяви, че броят на убитите и ранените е потресаващ.

"Мащабът на убийствата и разрушенията в Ливан днес е не просто ужасяващ. Подобна касапница, случила се само часове след постигането на споразумение за прекратяване на огъня с Иран, е трудно дори да бъде проумяна. Това поставя огромен натиск върху един крехък мир, от който цивилните отчаяно се нуждаят", каза той в изявление, цитиран от France 24.

По думите му се съобщава за масови жертви, а болниците са претоварени.

Екип на ООН по правата на човека, посетил мястото на един от ударите в Бейрут, е описал сцени на опустошение, с няколко тела сред руините.

Незабавни разследвания и натиск за спазване на правото

Международното хуманитарно право ясно постановява, че цивилните и гражданската инфраструктура трябва да бъдат защитени, подчерта Тюрк.

"Всеки един удар трябва да отговаря на основните принципи на международното хуманитарно право - разграничаване, пропорционалност и предпазни мерки за защита на цивилните. Тези принципи не подлежат на преговори и трябва винаги да бъдат спазвани, независимо от обстоятелствата на въоръжения конфликт. Трябва незабавно да бъдат проведени независими разследвания на всички предполагаеми нарушения, а отговорните да бъдат изправени пред правосъдието", каза той.

Ескалацията продължава, над милион разселени

Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток на 2 март, след като подкрепяната от Техеран въоръжена групировка "Хизбула" започна да изстрелва ракети по Израел, за да отмъсти за убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Тюрк осъди и ракетните и дронови атаки на "Хизбула" срещу Северен Израел и призова и двете страни незабавно да ги прекратят.

Повече от един милион души са били разселени в Ливан заради конфликта, а Израел започна сухопътна инвазия в южната част на страната.

"Мащабът на подобни действия, в съчетание с изявления на израелски представители, които сочат намерение да бъдат окупирани или дори анексирани части от Южен Ливан, е дълбоко обезпокоителен Международната общност трябва да действа бързо, за да помогне този кошмар да приключи. Усилията за постигане на мир в по-широкия регион ще останат непълни, докато ливанският народ продължава да живее под обстрел, да бъде насилствено разселван и да се страхува от нови атаки", каза Тюрк.