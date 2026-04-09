Черно море спъна Лудогорец за титлата

Лудогорец допусна сериозна грешна стъпка в битката за титлата, след като завърши 0:0 с Черно море в мач от Първа лига.

Разградчани не успяха да се възползват от домакинството си и оставиха две ценни точки, които могат да се окажат решаващи в края на сезона. Въпреки че тимът съкрати изоставането си от лидера Левски на шест точки, ситуацията остава далеч от оптимална за шампионите, съобщи Gol.bg.

Причината е, че "сините" са с мач по-малко и по-късно днес приемат Арда. При победа столичният гранд ще увеличи аванса си на девет точки, което сериозно ще усложни задачата на Лудогорец в преследването на първото място.

Срещу Черно море домакините не показаха нужната острота в атака и така не успяха да стигнат до така важния успех. Варненци пък се представиха стабилно в защита и заслужено си тръгнаха с точка от Разград.

Равенството определено може да бъде определено като издънка за Лудогорец, особено в момент, в който всеки пропуск може да натежи сериозно в борбата за титлата.

Двата отбора стартираха срещата в лежерно темпо, като домакините от Лудогорец отстъпиха инициативата на своя съперник. Дори Черно море имаше по-добрите възможности. Селсо Сидни и Цветомир Панов изпробваха рефлекса на Хенрик Бонман.

Домакините от Разград създадоха добър шанс в 34-ата минута, когато Ивайло Чочев стреля, но Кристиан Томов успя да спаси. Секунди по-късно Томов показа класа и при диагонален удар на Петър Станич. Младият страж на „моряците“ изби топката с една ръка.

След подновяването на играта Черно море отново започна по-силно. Селсо Сидни бе спрян от Бонман в 51-ата минута, а амалко след това Лудогорец отговори с шанс пред Станич, който не успя да преодолее Томов.

В 70-ата минута Хорхе Падия от гостите бе в добра позиция, но ударът му бе спрян от Бонман.

Лудогорец бе близо до откриване на резултата в 79-ата минута, но Салсидо не успя да порази целта от чиста позиция.

В 88-ата минута само добрите намеси на Бонман спасиха домакините от поражение. Германският страж се намеси решително на няколко пъти.

Лудогорец – Черно море 0:0

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 24. Оливие Вердон, 4. Диниш Алмейда, 27. Винисиус Ногейра, 26. Филип Калоч, 23. Дерой Дуарте, 77. Ерик Маркус, 18. Ивайло Чочев (К), 14. Петър Станич, 9. Квадво Дуа

Черно море: 81. Кристиан Томов, 2. Цветомир Панов, 3. Живко Атанасов, 4. Росен Стефанов, 15. Дани Мартин, 71. Васил Панайотов (К), 24. Давид Телеш, 23. Димитър Тонев, 10. Асен Чандъров, 77. Селсо Сидни, 9. Хорхе Падия