Бившият ирански външен министър Камал Харази е починал

Бившият ирански външен министър Камал Харази, тежко ранен на 1 април при израелско-американски удар, е починал от раните си снощи, съобщиха ирански медии, предаде Франс прес.

Харази беше председател на Стратегическия съвет за международни отношения, който е подчинен на министерството на външните работи. Няколко седмици преди фаталния удар, 81-годишният Харази даде дал интервю за американската телевизия Си Ен Ен.

По време на удара по дома му на 1 април той е бил тежко ранен и хоспитализиран, докато съпругата му е била убита, съобщават медиите в Иран.

Харази беше посланик на страната си в ООН, преди да стане министър на външните работи при реформисткия президент Мохамад Хатами от 1997 до 2005 г.

Множество политически фигури, включително върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, както и военни, бяха убити при удари, извършени от Израел и САЩ от началото на войната на 28 февруари.

Кой беше Камал Харази и защо смъртта му е ключова?

Камал Харази беше една от най-уважаваните фигури в иранската дипломация през последните три десетилетия. Неговата кариера е символ на опитите за баланс между ислямската идеология и прагматичните международни отношения.

Архитектът на "Диалога между цивилизациите"

Като външен министър в правителството на реформиста Мохамад Хатами (1997–2005), Харази играеше ключова роля в политиката на размразяване на отношенията със Запада. Той беше лицето на иранската концепция за „Диалог между цивилизациите“ – инициатива, която целеше да изведе Иран от международната изолация и да предотврати сблъсъка с Вашингтон след събитията от 11 септември.

Стратегическият съветник на Аятолаха

Въпреки реформистките си корени, Харази успя да запази доверието на върховния лидер аятолах Али Хаменей. Като председател на Стратегическия съвет за международни отношения, той действаше като „сивия кардинал“ на външната политика, подготвяйки дългосрочните планове на Техеран за ядрената програма и регионалното влияние в Близкия изток. Смъртта му оставя огромна празнина в експертния кръг, който съветва директно върховното ръководство на страната.