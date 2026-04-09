Иран обърна играта: как Ормузкият проток променя световния баланс

Чрез икономическите си инструменти Иран изравни военното превъзходство на САЩ и Израел.

Това каза пред БНР проф. Здравко Попов, дипломат и университетски преподавател, президент на Института за публична политика, като прогнозира много трудни преговори в Исламабад, на които и двете страни ще поставят условия, които другата страна няма да приеме.

По думите му Иран е в по-силна позиция в преговорите, защото държи Ормузкия проток, който се оказва много голям геополитически инструмент на иранската външна политика:

"Изследване на "Джей Пи Морган", което анализира, ако се приеме една от точките на споразумението - да се слагат такси за преминаване през протока, че за 1 година Иран може да печели около 90 милиарда долара, и го сравняват с другите геополитически протоци - Суецкия и от Панамския канал - разликата в приходите е огромна. Това означава, че дори в близко бъдеще Иран ще бъде още по-силна геополитически страна, от която ще зависи глобалната икономика. Защото знаем, че близо 1/4 от доставките на газ и петрол в света идват от Ормузкия проток".

Според проф. Попов 10-те точки, предложени от Иран, са били бързо приети от Тръмп, защото за него е важно да започнат преговори:

"Защото за него е приоритет да достигне до сделка, но в същото време в САЩ структурите на държавата се съпротивляват на това бързо приемане на предложението на Техеран и се прави алтернативно предложение, което вероятно ще се появи по време на преговорите в Исламабад и в което ще бъдат защитени преди всичко американските национални интереси".

Да ликвидираш една страна като Иран, зад която стоят видимо или невидимо Китай и Русия, не е проста работа, коментира проф. Здравко Попов заканата на президента на САЩ и уточни:

"Една война срещу Иран не е срещу територията, която виждаме на картата. Тази война е срещу нещо повече от Иран, което стои зад Иран. Следователно тази война е много по-рискова, отколкото нападение срещу Венецуела или някаква карибска инвазия. Това е значително по-сериозен въпрос и от военна, и от икономическа, и от политическа, и от стратегическа гледна точка. Ако тази закана бихме допуснали, че би могла да се реализира, щяхме да бъдем на ръба на световна война".

Според него Израел е бил двигателят на тази война:

"Вероятно е предложил някаква сделка на своя съюзник САЩ. Анализаторите са единодушни, че реалният двигател на войната с Иран е Израел, който от години се готви за това, но няма военната мощ и затова има нужда от подкрепата на САЩ".