Киев увеличава контрола си в Средиземно море на фона на руския флот

Украински дронове бомбардираха петролния танкер „Кендил“ на 19 декември 2025 г. „Кендил“ плава под флага на Оман и е част от т.нар. руска „фантомна флота“ – корабите, които превозват руски нефт и газ, заобикаляйки западните санкции, наложени след нахлуването в Украйна. Украинските служби за сигурност (СБУ) публикуваха видео, което доказваше, че операцията е била тяхна работа. Украинската армия често нанася удари по руската търговска и военна флота в Балтийско и Черно море. Това, което правеше атаката срещу „Кендил“ специална, е, че тя се състоя във водите на Средиземно море, пише El Pais.

„Кендил“ беше атакуван в международни води между Малта и Гърция. Това беше първата военна операция, призната от Украйна в Средиземно море.

Кремъл обвини Украйна за унищожаването на „Арктик Метагаз“, който е бил атакуван от Либия с морски дрон. Киев официално нито потвърди, нито отрече отговорността за атаката, но както украинските военни, така и медиите я приемат за факт. Снимките на кораба, плаващ в открито море с пробойна в корпуса, сочат, че там е попаднал снаряд.

Френското радио RFI съобщи на 2 април, че от миналия ноември Украйна разполага с бази за изстрелване на дронове в либийския крайбрежен район Зауая. RFI твърди, че над 200 украински военни са разпределени между Зауая и Мисрата. В последния град те споделят база с сили от западни страни, които подкрепят министър-председателя Абдулхамид Дейба. Неговото правителство контролира западната част на страната, включително столицата Триполи, докато бунтовниците, водени от маршал Халифа Хафтар, контролират източните региони с подкрепата на Русия.

RFI твърди, че дронът, който се е разбил в Arctic Metagaz, е бил Magura. Тази безпилотна бомбардираща лодка, в най-използваната си версия, има автономност от 800 километра и може да превозва до 300 килограма експлозиви. „Магура“ е оръжие, използвано от разузнавателните служби на Министерството на отбраната (ГУР). СБУ, от друга страна, оперира с другата звезда сред водните дронове-бомби на Украйна – „Sea Baby“. SSU вече призна през миналия декември, че е участвала в операции в Средиземно море.

На 7 април информационната агенция „Асошиейтед Прес“ публикува, позовавайки се на анонимни източници от либийската армия, същата информация като RFI. В Киев отговарят на тези новини с мълчание. Игор Луценко, известен украински политик и военен, потвърди на 6 април в медията NV присъствието на свои съратници в Либия. Той също така посочи, че съществува двустранно споразумение в областта на отбраната между либийското и украинското правителство.

Официално няма двустранен договор в областта на сигурността между Украйна и Либия. Няма данни украинският президент Володимир Зеленски да се е срещал с Дейба, за да обсъдят сътрудничеството в областта на отбраната, нещо, което той направи през април, когато пътува до Дамаск, за да се срещне със сирийския президент Ахмед ал-Шара. Сирия е друга страна от Източното Средиземноморие, която все още се възстановява от опустошенията на гражданската война и където Русия изигра решаваща роля в подкрепата на диктатора Башар ал Асад. Зеленски и Ал Шара се ангажираха да „работят съвместно за осигуряване на повече сигурност и развитие на нашите общества“, заяви украинският президент.

Единствената дипломатическа среща между представители на Либия и Украйна, която беше оповестена публично, се състоя в Триполи през 2023 г.

между шефа на кабинета на либийския министър на отбраната Джибрил Ал-Штейви и военния аташе на украинското посолство Андрий Баюк. И двамата представители увериха, че правителствата им ще проучат начини за сътрудничество в областта на сигурността.

Следващата следа за украинските дейности в Либия бе предоставена в изявление от миналия август на главния прокурор на Либия Ал Сидик Ал Сур, в което той обяви започването на разследване относно предполагаемото внасяне в страната от Алжир на украински дронове, които впоследствие били изпращани на въоръжени групи в съседните Нигер, Мали и Буркина Фасо. В тези три държави се водят конфликти, в които украинските дронове биха послужили за въоръжаване на групи, противопоставящи се на подкрепяните от Русия правителства. През същия август бунтовническите войски на Хафтар в Либия също заявиха, че са свалили три украински разузнавателни дрона.

В Африка, както и в Сирия, Украйна се стреми да се противопостави на руските интереси. „Dallas Analytics“, украинска група за изследване на руските военни способности, обяснява пред El País, че Русия засилва картографирането със своите сателити на северна и западна Африка, за да увеличи „военните операции на континента“.

Говорител на Dallas, група, която работи с украинското правителство, посочва, че Киев „ще поддържа или ще разшири присъствието си в Средиземно море“: „Това море е ключова сцена за руската логистика, износа на енергия и трафика на оръжие – всички те са легитимни цели в асиметричната кампания на Украйна за ограничаване на руската военна мощ“.

Dallas потвърждава, че съществува риск Русия или нейните съюзници да предприемат действия срещу тези украински позиции в Африка. Напрежението около „фантомната флота“ се засили, след като Кремъл потвърди в четвъртък, че е изпратил военна фрегата в Ламанша, за да предотврати прехватването на петролните си танкери от британските власти.