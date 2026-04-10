Какво стои зад преднината на опозицията пред „Фидес“ в Унгария

Централнодясната унгарска партия „Тиса“ изпреварва управляващата партия „Фидес“ на премиера Виктор Орбан в навечерието на парламентарните избори в неделя, сочи проучване, публикувано в петък от вестник „Непсава“.

Орбан е изправен пред най-голямото предизвикателство за управлението си от 16 години насам, въпреки че големият брой нерешени избиратели означава, че изходът от изборите е несигурен, пише Ройтерс.

„Тиса“, водена от бившия правителствен служител Петер Магяр, имаше подкрепата на 52% от решилите да гласуват избиратели, докато 39% подкрепиха „Фидес“, показа проучването, проведено от Института „Публикус“.

Проучването, което обхваща 1000 души, показва 38% подкрепа за „Тиса“ сред всички избиратели, а „Фидес“ се ползва с подкрепата на 29%. Около 25% от анкетираните са заявили, че все още не са решили за кого ще гласуват.

В неделя унгарците ще гласуват на исторически парламентарни избори, които се следят с голям интерес в Европейския съюз (ЕС), Съединените щати, Русия и отвъд тях.

Проучванията на общественото мнение сочат, че премиерът Виктор Орбан и неговата националистическа партия „Фидес“ ще загубят властта след 16 години в полза на центристко-дясната, проевропейска партия „Тиса“, водена от бившия лоялист на Орбан Петер Маджар.

Унгарските избиратели ще изберат 199 членове на парламента

– 106 от тях в едномандатни избирателни райони по мажоритарна система, а останалите 93 – от национални партийни и етнически малцинствени листи.

Правителството на Орбан даде право на гражданство на етническите унгарци, живеещи в чужбина, и те могат да гласуват по партийни листи по пощата. Според данни на Националната избирателна служба близо 500 000 такива граждани са регистрирани за изборите през 2026 г. По-голямата част от тях традиционно подкрепят партията на Орбан „Фидес“.

Тези, които имат регистриран адрес в Унгария, трябва да гласуват лично – в избирателна секция в Унгария или, ако са в чужбина, в едно от официалните представителства на Унгария.

За отделните партии прагът за влизане в парламента е 5% от гласовете.

Изборните секции отварят в неделя в 6 ч. сутринта (04:00 GMT) и затварят в 19:00 ч. (17:00 GMT). Резултатите трябва да станат ясни късно в неделя вечерта.

Президентът Тамаш Сульок ще свика новия парламент в рамките на 30 дни след изборите, вероятно през май.

През 2022 г. изборите се проведоха на 3 април, а новият парламент заседава за първи път на 2 май.

Министър-председателят се избира от парламента с обикновено мнозинство. Президентът на Унгария внася предложение за министър-председател – обикновено кандидатът на спечелилата партия – а след това парламентът гласува по номинацията.

Ако парламентът не успее да избере предложеното лице, президентът представя ново предложение в срок от 15 дни. Ако парламентът отново не успее да избере нов министър-председател, президентът може да разпусне парламента и да свика нови избори.