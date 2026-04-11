Френският президент Макрон и папа Лъв XIV проведоха първа среща във Ватикана СНИМКИ

Френският президент Еманюел Макрон и папа Лъв XIV проведоха първата си среща в петък, като се обединиха в критиките си към подхода на американския президент Доналд Тръмп към войната в Иран, тъй като и двамата лидери призоваха за дипломатическо решение.

Макрон и съпругата му Бриджит прекараха около два часа във Ватикана, където разговорите с папата се фокусираха върху кризата в Близкия изток, мултилатерализма, изменението на климата и хуманитарните извънредни ситуации, според присъстващите пресагенции, съобщава Euronews.

Срещата се случва, след като и Макрон, и папата публично осъдиха начина, по който Тръмп се справя с войната в Иран.

Папа Лъв XIV нарече заплахите на Тръмп срещу иранската цивилизация "неприемливи“ по-рано тази седмица, докато Макрон обвини американския президент, че подхранва нестабилност с противоречиви изявления и агресивен тон.

Макрон подари на папата фланелка на френския национален отбор по баскетбол и книга за реконструкцията на катедралата Нотр Дам след пожара през 2019 г.

Срещата бележи първата среща на Макрон с папа Лъв XIV, първият папа, роден в САЩ, почти година след избирането му.

След аудиенцията си с папата, Макрон проведе разговори и с държавния секретар Пиетро Паролин.

Нямаше среща с Мелони

Посещението на Макрон в Рим изключваше всякаква среща с италианския премиер Джорджа Мелони. Елисейският дворец определи посещението като "републиканско и светско“, без планирани двустранни политически срещи с италианското правителство.

Последната официална среща между Макрон и Мелони се състоя през 2025 г., когато френският президент беше приет в Палацо Киджи за двустранна среща, целяща да възобнови диалога след месеци на напрежение.

Дневният ред на Макрон се фокусираше върху институционални и религиозни ангажименти, по-специално във Ватикана, без официални спирки в правителствени офиси.

Последната среща между Макрон и италианския президент Серджо Матарела се състоя на 7 юни 2023 г. в Квиринале.

Посещението на Макрон в Рим започна в четвъртък със спирка в общността "Сант Еджидио“, където той участва в момент на възпоменание в памет на блажения Флориберт Бвана Чуй, млад конгоанец, убит в Гома през 2007 г.

В базиликата "Санта Мария ин Трастевере“ президентът стоеше мълчаливо в параклиса, където се съхранява якето, носено от младия митничар и доброволец по време на смъртта му, след като се противопостави на преминаването на развалена храна, предназначена за уязвими групи от населението.