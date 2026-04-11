Императорските пингвини вече са застрашен вид

Императорските пингвини официално са преместени в категорията "Застрашен“ в Червения списък на застрашените видове на IUCN. WWF предупреждава, че без спешни действия популацията им може да се свие наполовина в рамките на 50 години, като е възможно функционално изчезване до края на този век.

Императорските пингвини зависят от стабилния антарктически морски лед поне 9 месеца в годината – за да се чифтосват и отлгеждат малките си. Но от 2016 г. насам нивата на морския лед са намалели драстично. Само през 2022 г. четири от пет известни места за размножаване в морето Белингсхаузен са се сринали, като хиляди малки са замръзнали или са се удавили.

"Това е вид, който е тясно свързан многогодишния морски лед. От 2016-2017 г. обаче се наблюдава значително намаляване на площта му около Антарктида като цяло. Следователно без морски лед видът ще има големи затруднения да оцелее", обяснява пред AFP Кристоф Барбро, изследовател във френския Национален център за научни изследвания (CNRS).

Финансирано от WWF изследване, използващо сателитни изображения, вече е документирало приблизително 22% регионален спад на популацията в Западна Антарктика между 2018 и 2023 г. – по-лошо от прогнозираните модели.

WWF призовава правителствата да ограничат затоплянето до 1,5°C и да определят императорските пингвини като специално защитен вид на срещата на Антарктическия договор в Япония през май.