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Ретро парад с над сто автомобила в Козлодуй

Ще има коли, които рядко се виждат и в Европа

07.06.2026 | 12:45 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Над сто транспортни единици – автомобили, мотоциклети, линейка, пожарни, камиони, трактори ще могат да се видят в Козлодуй на 13 юни. За БТА председателят на Сдружение „Автомобилен ретро клуб „Авангард“ Владимир Димитров, които организират съвместно с местната администрация празника каза, че публиката ще може да се наслади на превозно средство на над два века. 

Ще има автомобили, които рядко се виждат дори и в Европа, допълни Владимиров. По думите му всички превозни средства ще дойдат на собствен ход до Ботев парк в Козлодуй.  

Подготвили сме изненади за гостите на града и посетителите. Ще има и посещение на АЕЦ „Козлодуй“, и разходка с парахода „Радецки“. Ценното е, че всеки посетител на ретро парада може да си говори със собственика, който е дошъл и представя своето превозно средство. Откъде го е придобил, как го стопанисва - имайте предвид, че идват много интересни и ценни екземпляри на нашите събития, каза още Димитров. 

Организатори на събитието са Община Козлодуй и Сдружение „Автомобилен ретро клуб „Авангард“. Ретро парадът се провежда за втори път в крадунавския град и е под патронажа на кмета на общината Маринела Николова.

Клуб „Авангард" подготвя и следващото голямо изложение – традиционната „Алея на класиката" в Перник на 27 юни. 

 

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Тагове:

ретро коли козлодуй европа
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