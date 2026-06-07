Ретро парад с над сто автомобила в Козлодуй

Над сто транспортни единици – автомобили, мотоциклети, линейка, пожарни, камиони, трактори ще могат да се видят в Козлодуй на 13 юни. За БТА председателят на Сдружение „Автомобилен ретро клуб „Авангард“ Владимир Димитров, които организират съвместно с местната администрация празника каза, че публиката ще може да се наслади на превозно средство на над два века.

Ще има автомобили, които рядко се виждат дори и в Европа, допълни Владимиров. По думите му всички превозни средства ще дойдат на собствен ход до Ботев парк в Козлодуй.

Подготвили сме изненади за гостите на града и посетителите. Ще има и посещение на АЕЦ „Козлодуй“, и разходка с парахода „Радецки“. Ценното е, че всеки посетител на ретро парада може да си говори със собственика, който е дошъл и представя своето превозно средство. Откъде го е придобил, как го стопанисва - имайте предвид, че идват много интересни и ценни екземпляри на нашите събития, каза още Димитров.

Организатори на събитието са Община Козлодуй и Сдружение „Автомобилен ретро клуб „Авангард“. Ретро парадът се провежда за втори път в крадунавския град и е под патронажа на кмета на общината Маринела Николова.

Клуб „Авангард" подготвя и следващото голямо изложение – традиционната „Алея на класиката" в Перник на 27 юни.