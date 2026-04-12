Тръмп обяви, че САЩ ще блокират Ормузкия проток съвсем скоро

Часове след провала на преговорите между САЩ и Иран в Исламабад, президентът Доналд Тръмп предупреди, че американските сили незабавно ще "започнат процеса на БЛОКАДА на всички кораби, които се опитват да влязат или да напуснат Ормузкия проток".

Президентът на САЩ също така заяви в публикацията си в Truth Social:

"Също така инструктирах нашия флот да търси и забранява всеки кораб в международни води, който е платил такса на Иран. Никой, който плаща незаконна такса, няма да има безопасен проход в открито море. Ще започнем и унищожаването на мините, които иранците са поставили в протоците. Всеки иранец, който стреля по нас или по мирни кораби, ще бъде ВЗРИВЕН В АДА! Иран знае по-добре от всеки друг как да сложи край на тази ситуация, която вече е опустошила страната им."

Във втора публикация в Truth Social Тръмп заяви:

"Иран обеща да отвори Ормузкия проток и съзнателно не го направи. Това причини безпокойство, разстройство и болка на много хора и държави по света. Както обещаха, по-добре е да започнат процеса на бързо отваряне на този МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН ПЪТ!"

Той коментира преговорите в Исламабад, казвайки, че е бил "напълно разпитан" от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и преговарящия Джаред Кушнер, като същевременно хвали усилията на пакистанския премиер Шехбаз Шариф и неговия екип.

По думите му, след "близо 20 часа" преговори "има само едно нещо, което има значение - ИРАН НЕ СЕ ОТКАЗВА ОТ ЯДРЕНИТЕ СИ АМБИЦИИ!"

"В много отношения точките, по които беше постигнато съгласие, са по-добри от това да продължим военните си операции докрай, но всички тези точки нямат значение в сравнение с това да позволим ядрената енергия да бъде в ръцете на такива нестабилни, трудни и непредсказуеми хора", пише той.

Провалът на преговорите

Дискусиите между САЩ и Иран приключиха в неделя след 21 часа преговори, но без сделка.

Надеждите, породени по време на маратонските преговори в Исламабад, засега са оставени настрана.

Изглежда, че необходимото доверие между двамата дългогодишни врагове не е установено. Ключовите препънати точки не са преодолени. Но както посочи говорителят на иранското външно министерство, никой реалистично не е очаквал да се постигне сделка в рамките на една сесия, независимо колко сериозна, на високо ниво и продължителна е тя.

Засега не е известно дали е положена някаква основа за продължаване на преговорите през оставащото време от двуседмичното примирие, както и доколко всяка страна може да е готова да направи отстъпки, за да осигури сделка, която все още изглежда е в интерес и на двете страни, както и на останалия свят.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс напусна Пакистан без споразумение след преговорите през уикенда с екип, воден от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф. В делегацията на Техеран беше включен и външният министър Абас Арагчи. Това беше срещата на най-високо равнище между двете страни от Ислямската революция през 1979 г., предаде АФП.

"Напускаме това място с едно много просто предложение, начин за разбирателство, който е нашето окончателно и най-добро предложение. Ще видим дали иранците ще го приемат", каза Ванс.

Иран на практика беше блокирал Ормузкия проток в продължение на седмици, откакто САЩ и Израел започнаха бомбардировъчна кампания срещу Ислямската република преди повече от шест седмици.

На 11 април американските въоръжени сили обявиха, че два американски военни кораба са преминали през протока в началото на операция по разминиране.