Цените на билетите за Световното първенство по футбол падат – провал за ФИФА?

Притежателите на билети за Световното първенство се надпреварват да препродадат билетите си, тъй като ФИФА е обект на критики за най-скъпия турнир в историята, пише The Times.

Експерти твърдят, че изобилието от билети, предлагани на уебсайтове като Ticketmaster, подсказва, че ФИФА е „прекалила“ с ценовата си стратегия, която доведе до това билетите с номинална стойност да са седем пъти по-скъпи от тези на последното Световно първенство в Катар.

Големият брой билети за препродажба за мачовете, особено тези с участието на по-малки държави, повдига вероятността мачовете да се играят пред частично празни стадиони. Явлението е сравнявано с т.нар. "синя точка", която обхваща музикалната индустрия – термин, използван за описание на сините точки, които показват празните места на Ticketmaster.

Слабото търсене доведе до срив в цените на билетите. Според TicketIQ, уебсайт, който проследява цените, най-евтиният билет тази седмица беше само 164 долара за груповия мач на 26 юни между Кабо Верде и Саудитска Арабия.

Като цяло цените са спаднали с около 6% през последните три седмици.

Англия не е имунизирана срещу тази тенденция. Въпреки че е една от водещите футболни нации в света с огромна фенска база, средната начална цена – най-ниската цена за посещение на мач – за трите й групови мача е 776 долара. Това е понижение спрямо 911 долара, регистрирани на 7 май, което отбелязва спад от почти 15%.

За мача на Англия срещу Хърватия в Далас на 17 юни цената за вход е 866 долара. На 7 май тя беше 1077 долара – спад от почти 20 процента.

Шотландия също отбелязва спад. Средната цена на билетите, която „Тартан Арми“ може да очаква да плати за мачовете в груповата фаза, е 1013 долара, което е леко понижение спрямо 1029 долара на 7 май. Средната цена на билетите за Шотландия от 1013 долара е с 31% по-висока от тази на Англия, като разликата се дължи до голяма степен на престижния мач с Бразилия в Маями за отбора на Стив Кларк.

Джеси Лорънс, основател на TicketIQ, заяви, че се извършва корекция, което предполага, че цените на билетите са били прекалено високи от самото начало.

"Цените са почти седем пъти по-високи от тези на последното Световно първенство в Катар", каза той. "Има доказателства, че динамичното ценообразуване е надхвърлило малко границите на това, което пазарът би понесъл, и сега се извършва корекция въз основа на това, което хората действително са били склонни да платят."

Билетите за големи събития често се купуват от хора, които се надяват да ги препродадат с печалба по-късно. Действията на т.нар. спекуланти доведоха до искания за по-строго регулиране на пазара за препродажба. В САЩ няма общофедерален закон, който да забранява продажбата на билети над номиналната им стойност на уебсайтове като Ticketmaster.

ФИФА беше обвинена, че използва тактики за сплашване, за да създаде чувство на спешност сред феновете, които се страхуваха да не пропуснат турнир, който се случва веднъж в живота. Футболната федерация сега е обект на разследване от главните прокурори на Ню Йорк и Ню Джърси.

През февруари Джани Инфантино, президентът на ФИФА, заяви, че за 77 от 104-те мача ФИФА е получила един милион заявки за билети. Той защити високите цени и заяви, че ФИФА има възможност да печели пари само на всеки четири години.

Макар гледката на празните места да е PR главоболие за ФИФА, от икономическа гледна точка стратегията за високи цени на билетите може да се отплати.

Геополитическата ситуация също може да е повлияла негативно на продажбите на билети. Репресивните мерки на Тръмп срещу имиграцията са уплашили някои чуждестранни фенове, които може да се колебаят да посетят САЩ.