Заснеха изборна измама от партията на Орбан ВИДЕО

В социалната мрежа Екс бе разпространен видеоклип, за който се твърди, че е заснет в избирателна секция в Унгария.

Според публикацията на гласоподавателите не се позволява да гласуват самостоятелно, като в кабините за гласуване се влиза, за да се провери дали са подкрепили партията "ФИДЕС" на настоящия премиер Виктор Орбан.

"Заснеха изборна измама на ФИДЕС! Хора влизат в кабините за гласуване и не позволяват на гражданите да гласуват тайно. Проверяват дали са заградили „правилно“. Абсолютно отвратително. С това се сблъскваме в Унгария", гласи текстът към публикацията в социалната мрежа "Екс".

Election fraud by FIDESZ caught on tape! People are entering voting spaces, not letting the public vote privately. Theyre checking whether they crossed the "right" circle. Absolutely disgusting. This is what we're up against in Hungary. pic.twitter.com/nlxrQ6w99r — Wandy🇭🇺🇪🇺 (@Noirsoldat_) April 12, 2026

В момента продължава преброяването на гласовете продължава

Изборният ден протече с взаимни обвинения между Орбан и опозицията в изборни измами.

Документален филм на независими журналисти, озаглавен "Цената на един глас", излъчен на 26 март, разкри твърдения за широко разпространено купуване на гласове и оказване на натиск върху избирателите в полза на партията "Фидес" на Орбан в селските райони. Очевидци твърдят, че партията е предлагала пари в брой в замяна на гласове.

Лидерът на опозицията Магяр заяви в неделя сутринта, че ще приеме резултатите, стига да няма сериозни изборни измами, като призова избирателите да сигнализират за всякакви нередности, които забележат, съобщи HVG.

Магяр заяви, че ако изборите са честни и свободни, Тиса ще спечели; той обвини правителството на Орбан, че подготвя провокации под фалшив флаг, за да опорочи резултатите в районите, ръководени от "Тиса".

Междувременно международният говорител на Орбан, Золтан Ковач, публикува съобщение в X в неделя сутринта, в което обвини "Тиса", че подготвя почвата за щурмуване на правителствени сгради, ако загубят.