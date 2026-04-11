Двама загинали при руско нападение с дронове в Одеса

Нападението е преди Великденското примирие да влезе в сила

11.04.2026 | 08:32 ч. 10
Reuters

Двама души загинаха тази нощ при руска атака срещу Одеса, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак, цитиран от Франс прес. Агенцията отбелязва, че нападението е извършено броени часове преди влизането в сила на временно примирие заради отбелязването на православния Великден.

Двама души са ранени и са в болница, нанесени са значителни щети на гражданска инфраструктура, включително жилищни сгради, университетско общежитие и детска градина, уточни Лисак.

"Врагът атакува града с дронове. В един от районите е поразено жилище. Ситуацията се изяснява. Въздушната тревога продължава. До обявяване на отбой останете на безопасно място", призова той, цитиран от агенция УНИАН.

Одеса е била атакувана на няколко вълни. Цитирани от агенцията мониторингови канали посочват, че множество безпилотни апарати са летели към града откъм Черно море. / БТА

