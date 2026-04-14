Потенциална опасност: Може ли да тръгне радиация от повредения щит на Чернобил?

Неконтролирано срутване на корпуса, който изолира повредения реактор № 4 на атомната електроцентрала в Чернобил (Украйна), може да увеличи риска от радиоактивни емисии в околната среда, предупреди във вторник неправителствената организация Greenpeace.

Останките от този ядрен реактор са покрити от саркофаг от стомана и бетон, построен набързо след катастрофалната експлозия през 1986 г., както и от модерна външна обвивка, т. нар. нов защитен щит. През февруари 2025 г. тази метална конструкция, инсталирана през 2016 г. - за да покрие реактора, който експлодира през април 1986 г. - беше пробита от руски дрон.

Украйна многократно обвинява Русия, че е насочвала атаки към този обект от началото на инвазията, през 2022 г., и че го е ударила през 2025 г., повреждайки конструкцията, защитаваща стария саркофаг в Чернобил. Въпреки ремонтните дейности, функцията на новата защитна конструкция на повредения реактор не може да бъде "напълно възстановена", предупреждава Greenpeace в доклад, публикуван във вторник, според AFP.

"Това увеличава риска от радиоактивни изтичания в околната среда, особено в случай на срутване на вътрешната защитна обвивка", предупреди неправителствената организация.

Това би било катастрофално

"Това би било катастрофално, тъй като вътре в саркофага се намират 4 тона силно радиоактивен прах, горивни пелети и огромни количества радиоактивни частици", каза наскоро Шон Бърни, ядрен специалист в Greenpeace Украйна. "Тъй като новият защитен щит не може да бъде ремонтиран в момента и не може да функционира по предназначение, съществува риск от радиоактивни изтичания."

Необходимо е да се демонтират нестабилните елементи на вътрешната обвивка, за да се избегне нейното неконтролирано срутване, предупреждава Greenpeace. Но работата се забавя поради войната, тъй като "руски ракети все още се изстрелват над Чернобил", подчертава цитираният експерт.

"40 години след (катастрофата в Чернобил) Русия продължава да води истинска ядрена война срещу народите на Украйна и Европа", подчерта той.

Потенциални опасности

Директорът на централата Серги Тараканов подчерта, че ситуацията е изключително "опасна".

"Ако ракета падне не само вътре в защитната конструкция, но дори на 200 метра разстояние, тя ще предизвика външен удар, подобен на този при земетресение", предупреждава той. "А това, което ни показа инцидентът от 1986 г., (...) е, че радиоактивните частици не познават граници", припомни той.

Разходите за възстановяване на конструкцията над стария саркофаг в Чернобил, повреден от руски дрон през 2025 г., възлизат на "приблизително 500 милиона евро", заяви през март френският външен министър Жан-Ноел Баро.