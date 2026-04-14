Израелски удар уби четирима в Газа, сред които и дете

Най-малко четирима души, сред които и едно дете, са загинали при израелски въздушен удар по полицейски автомобил в град Газа, съобщават палестински здравни служители, цитирани от Reuters.

Атаката е пореден акт на насилие, който поставя под въпрос споразумението за прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на Съединените щати, отбелязва агенцията. Полицейският автомобил е бил обхванат от пламъци след удара, като към момента не е ясно дали сред жертвите има служители на реда. Израелската армия не е коментирала случая.

Примирие под въпрос

Прекратяването на огъня, влязло в сила през октомври миналата година, сложи край на продължилата две години война, започнала след нападението на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Въпреки това Израел установи контрол върху повече от половината от ивицата Газа - територия, която в голяма степен остава обезлюдена.

"Хамас" на практика запазва контрола си върху останалата част от Газа.

Взаимни обвинения и ескалация

От октомври насам Израел е засилил ударите си срещу силите за сигурност на движението, при които са загинали десетки хора. Представители на "Хамас" обвиняват Израел в опит да предизвика хаос, докато израелската страна заявява, че действията ѝ са насочени към предотвратяване на атаки от страна на палестински групировки.

След началото на примирието повече от 750 палестинци и четирима израелски военнослужещи са били убити, като двете страни взаимно се обвиняват в нарушаване на споразумението.

Жители на Газа твърдят също, че израелските въоръжени сили разширяват зоните под свой контрол - обвинения, които Израел отрича.

Нови удари и жертви

Междувременно най-малко трима души са загинали при въздушен удар пред училище в Дейр ал Балах, в централната част на ивицата Газа. При друга атака, извършена миналата седмица, живота си са загубили четирима души, сред които и журналист от катарската телевизия "Ал Джазира".