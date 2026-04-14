Тръмп допуска възобновяване на диалога с Иран

В следващите два дни може да има развитие

14.04.2026 | 21:52 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Преговорите с Иран в пакистанската столица Исламабад може да бъдат подновени в следващите два дни, съобщава Reuters, позовавайки се на изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп.

В интервю за The New York Times той заявява: "Наистина трябва да останете там, защото нещо може да се случи през следващите два дни и ние сме по-склонни да отидем там".

Тръмп подчертава още, че началникът на Генералния щаб на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир върши "страхотна работа" по време на преговорите.

"Той е фантастичен и затова е по-вероятно да се върнем там", добавя американският президент.

